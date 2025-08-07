만덕터널 달리던 승용차에서 불…인명피해 없어

동영상 고정 취소

어제(6일) 저녁 8시 20분쯤 부산 만덕터널 동래 방면 도로를 달리던 승용차에 불이 나 15분여 만에 꺼졌습니다.



이 불로 인명 피해는 없었고, 화재 진화와 수습을 위해 터널 내 차량 통행이 1시간 30분 가량 통제됐습니다.



경찰과 소방당국은 승용차 엔진룸 부근에서 불이 시작된 것으로 보고 운전자 등을 상대로 정확한 화재 경위를 조사하고 있습니다.



