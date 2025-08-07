소년체전 선수 폭행, 前 부산시 유도회장 벌금형

동영상 고정 취소

부산지법 형사6단독은 소년체전 유도 선수를 폭행한 혐의로 기소된 70대 전 부산시 유도회장에게 벌금 300만 원을 선고했습니다.



이 남성은 유도회장이던 2023년 5월 부산 연제구의 한 유도관에서 15살 소년체전 유도 대표 선수에게 업어치기 기술을 가르치던 중 "기술을 제대로 수행하지 못한다"며 뺨을 여러 차례 때린 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



