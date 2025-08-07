구급대원들이 응급처치…심정지 환자 살려

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

소방 구급대원들이 심정지 환자를 응급처치해 생명을 구했습니다.



지난 4일 오전 10시쯤 부산 동래구의 한 병원 앞에서 환자 이송 후 복귀하려던 해운대소방서 반송119안전센터와 금정소방서 서동119안전센터 구급대원들이 의식과 호흡 없이 택시에서 내리는 환자를 발견해 즉시 심폐소생술을 벌였습니다.



환자는 현재 병원에서 회복 중인 것으로 전해졌습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!