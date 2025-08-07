부산항만공사, 감천항 노후 CCTV 전면 교체
입력 2025.08.07 (08:30) 수정 2025.08.07 (09:18)
부산항만공사가 감천항의 노후 CCTV를 전면 교체했습니다.
부산항만공사는 보안체계 강화 차원에서 감천항 중앙부두와 동편부두, 서편부두의 10년 이상 된 CCTV를 모두 교체했다고 밝혔습니다.
교체된 CCTV는 화면 확대와 야간 촬영, 내구성 등 기능이 개선된 제품입니다.
감천항은 매년 만여 척의 선박이 입출항하는 1급 국가보안시설입니다.
노준철 기자 argos@kbs.co.kr노준철 기자의 기사 모음
