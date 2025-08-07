부산항만공사, 감천항 노후 CCTV 전면 교체

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

부산항만공사가 감천항의 노후 CCTV를 전면 교체했습니다.



부산항만공사는 보안체계 강화 차원에서 감천항 중앙부두와 동편부두, 서편부두의 10년 이상 된 CCTV를 모두 교체했다고 밝혔습니다.



교체된 CCTV는 화면 확대와 야간 촬영, 내구성 등 기능이 개선된 제품입니다.



감천항은 매년 만여 척의 선박이 입출항하는 1급 국가보안시설입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!