진주·의령·하동·함양 등 특별재난지역 추가 선포

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

정부가 지난달 집중호우와 관련해, 진주·의령·하동·함양과 밀양시 무안면, 거창군 남상면과 신원면을 특별재난지역으로 추가 선포했습니다.



앞서 선포된 산청과 합천 외 추가 지정된 곳에는 피해 복구에 국비 지원이 확대되고, 국세와 지방세 납부가 유예됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!