성낙인 창녕군수 ‘공약 성적표’

[앵커]



내년 지방선거를 앞두고 현역 단체장들의 공약 이행을 확인하는 기획보도, 오늘은 성낙인 창녕군수의 공약 성적표를 문그린 기자가 점검합니다.



[리포트]



성낙인 창녕군수의 1호 공약은 창녕의 온천과 생태 등을 내세워 지역 관광을 활성화하겠다는 겁니다.



지난 5월 우포늪 탐방로 정비 공사를 시작했고, 화왕산 치유센터와 명상데크, 탐방로 등은 내년 3월 개장을 앞두고 있습니다.



창녕읍 전통시장을 새롭게 단장해 개장한다는 게 2호 공약입니다.



방송인 백종원 씨와 협업을 염두해 둔 공약이었지만, 사실상 무산됐습니다.



대신, 전통시장 실태 분석을 통해 남지 전통시장 입점업체를 확대하고 건물을 보수해 재개장했습니다.



3호 공약은 장애인과 노인 등 이용 시설 확충과 장애인 복지시설 개선입니다.



창녕읍 탐하리에 '장애인복지시설 단지'를 지난 3월부터 조성하고 있습니다.



또, 노인들을 위한 엘레베이터를 공공시설에 설치했거나 설치하고 있습니다.



4호 공약은 창녕군 아동병원 개설입니다.



창녕서울병원과 연간 3억 원의 운영지원협약을 체결해, 지난 1월부터 소아청소년과 진료가 시작됐습니다.



[성낙인/창녕군수 : "인근 창원이나 대도시에 아직까지 많이 가는 관계로 저희들이 생각했던 것보다는 수요가 좀 아직까지 약해서 운영에 애로사항이 조금 있습니다."]



마지막 공약은 권역별 친환경 파크골프장 개설입니다.



온천권 파크골프장이 지어져 군민들에게 개방됐고, 북부권과 남부권도 연내 준공을 완료할 예정입니다.



[성낙인/창녕군수 : "인구 유입도 되고 또 기존에 있는 노령화되는 그런 어르신들께서 편하게 노후 여가를 선용하고 또 건강도 지킬 수 있고 이래서 일석 삼조의 효과가 있기 때문에…."]



성낙인 창녕군수의 5대 공약 성적은 '이행' 1개, '추진중' 3개, '미이행' 1개입니다.



KBS 뉴스 문그린입니다.



촬영기자:권경환/편집:김도원/그래픽:조지영



