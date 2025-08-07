대한민국민주주의전당 대책위 출범…“개편 촉구”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

창원 시민사회단체들이 어제(6일) '대한민국민주주의전당 제대로 만들기 시민대책위원회'를 출범했습니다.



시민대책위는 민주주의전당을 즉시 폐관하고, 전면 개편할 것을 창원시에 요구했습니다.



또, 창원시의회 의장에게 부여한 운영자문위원 추천권을 박탈하고, 운영자문위원을 다시 구성해야 한다고 주장했습니다.



