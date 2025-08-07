홍태용 김해시장 “풍유 물류단지, 도시계획 따른 것”
입력 2025.08.07 (08:38) 수정 2025.08.07 (09:30)
홍태용 김해시장이 풍유 물류단지 조성과 관련해 민주당 김정호 의원이 제기한 의혹에, 도시계획과 공공성 관점에서 행정이 이뤄졌다고 반박했습니다.
또, 용역 결과에 따라 단순 물류단지보다는 주거·의료 등 복합개발이 타당하다고 판단해, 공공의료원 터 기부채납을 조건으로 사업을 진행했다고 밝혔습니다.
또, 용역 결과에 따라 단순 물류단지보다는 주거·의료 등 복합개발이 타당하다고 판단해, 공공의료원 터 기부채납을 조건으로 사업을 진행했다고 밝혔습니다.
