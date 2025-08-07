창원시, ‘지역 독립운동가 4인’ 위패 봉안식

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

창원시가 광복 80주년을 맞아, 지역 독립운동가 4인에 대한 위패 봉안식을 오는 12일 마산합포구 애국지사사당에서 거행합니다.



위패가 봉안되는 지역 독립운동가는 공을수·김재만·김주석·김창세 선생입니다.



또, 오는 9일에는 독립 유공자 유족을 대상으로 역사 탐방 행사를 진행합니다.



