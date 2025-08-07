경남대, UC버클리 경진대회 ‘에이전트 구조’ 우승

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경남대학교와 제조 인공지능 전문기업 넥스트스튜디오 등이 미국 UC버클리 RDI센터가 주최한 거대 언어모델 경진대회에서 '에이전트 구조' 부문 우승을 차지했습니다.



경남지능화혁신사업단은 4천5백 개 이상 제조 데이터를 기반으로, 인공지능이 실제 산업 환경에서 뛰어난 성능을 내는지를 검증해 높은 평가를 받았다고 설명했습니다.



