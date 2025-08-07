경남 중소기업 ‘질적 성장’ 정체…“체질 개선 시급”
입력 2025.08.07 (08:40) 수정 2025.08.07 (09:31)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
한국은행 경남본부는 최근 보고서를 통해, 경남 중소기업이 노동 생산성 부진과 인력 수급 불일치 등 구조적 문제에 직면해 있다고 밝혔습니다.
또, 경남의 중소 제조업이 양적 성장에 비해 질적 성장이 정체된 '산업 위축형' 구조에 가깝다며, 고부가가치 산업으로의 전환 등 체질 개선이 필요하다고 강조했습니다.
또, 경남의 중소 제조업이 양적 성장에 비해 질적 성장이 정체된 '산업 위축형' 구조에 가깝다며, 고부가가치 산업으로의 전환 등 체질 개선이 필요하다고 강조했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 경남 중소기업 ‘질적 성장’ 정체…“체질 개선 시급”
-
- 입력 2025-08-07 08:40:17
- 수정2025-08-07 09:31:02
한국은행 경남본부는 최근 보고서를 통해, 경남 중소기업이 노동 생산성 부진과 인력 수급 불일치 등 구조적 문제에 직면해 있다고 밝혔습니다.
또, 경남의 중소 제조업이 양적 성장에 비해 질적 성장이 정체된 '산업 위축형' 구조에 가깝다며, 고부가가치 산업으로의 전환 등 체질 개선이 필요하다고 강조했습니다.
또, 경남의 중소 제조업이 양적 성장에 비해 질적 성장이 정체된 '산업 위축형' 구조에 가깝다며, 고부가가치 산업으로의 전환 등 체질 개선이 필요하다고 강조했습니다.
-
-
조미령 기자 pearl@kbs.co.kr조미령 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.