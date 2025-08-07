경남 중소기업 ‘질적 성장’ 정체…“체질 개선 시급”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

한국은행 경남본부는 최근 보고서를 통해, 경남 중소기업이 노동 생산성 부진과 인력 수급 불일치 등 구조적 문제에 직면해 있다고 밝혔습니다.



또, 경남의 중소 제조업이 양적 성장에 비해 질적 성장이 정체된 '산업 위축형' 구조에 가깝다며, 고부가가치 산업으로의 전환 등 체질 개선이 필요하다고 강조했습니다.



