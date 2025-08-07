청년 폐업률 가장 높은데…“대구시 컨트롤타워 부재”

동영상 고정 취소

[앵커]



구직난과 불경기 속에, 창업에 뛰어드는 청년들이 늘고 있습니다.



하지만 그만큼 폐업하는 청년들도 적지 않은데요,



대구에만 60개가 넘는 청년 창업 지원사업이 있지만 사후 관리는 허술하다는 지적입니다.



서한길 기자입니다.



[리포트]



대구의 중고 주방용품 시장, 낡은 가스레인지와 냉장고, 반찬 선반 등이 가득합니다.



그런데도 입고를 조절해야 할 만큼 중고 물품이 쏟아집니다.



[홍승철/칠성시장 상인 : "경기가 안 좋으니까 아무래도 창업을 하셨다가 포기하시는 분들이 많죠."]



대학가에선 하루가 멀다고 가게들이 철거됩니다.



30대 사장이 운영하던 이 파스타 가게도 수익성 악화로 지난달 폐업했습니다.



지난해 대구에서 폐업한 2030 청년은 만 2천여 명, 5년 전보다 18% 넘게 늘었는데, 전 연령대 중 증가율이 가장 높습니다.



진입장벽이 낮은 요식업에 뛰어들었다, 경험 부족으로 포기하는 경우가 많기 때문으로 풀이됩니다.



[김원빈/경대북문 문지기 상인회장 : "지원 받았다가 지금 폐업하신 비율이 많이 높은 편이고요... 폐업률을 낮추려면 사실 장기적으로 지원을 해야 되는데..."]



대구의 청년 창업 지원사업은 60여 개, 대부분 유관 기관이 위탁해 시행합니다.



하지만 4백억 원 규모로 추정만 될 뿐 정확한 예산 규모 파악은 물론, 돈이 어떻게 쓰였는지 사후 관리도 전무합니다.



[대구시 청년정책과 관계자/음성변조 : "직접 지원하는 게 거의 없고... 사업별로 사후 보완하고 네트워킹을 지원한다든지 그런 것들이 있는 것도 있고 없는 것도 있고..."]



대구시가 청년 창업 정책 콘트롤타워를 만들어 관리해야 한다는 지적이 나오는 이윱니다.



[김재용/대구시의회 경제환경위원장 : "대구시 같은 경우에는 콘트롤타워가 없다는 부분, 그래서 현장의 목소리를 듣고 지원할 수 있는 부분이 매우 열악하다는..."]



청년들이 창업을 통한 진정한 자립을 이룰 수 있도록, 지원만 하고 마는 게 아닌 꼼꼼한 사전 계획과 심도 있는 추적 관리가 필요합니다.



KBS 뉴스 서한길입니다.



촬영기자:백재민/그래픽:김현정



