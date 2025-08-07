“지역주택조합 실태 조사 실효성 의문”

동영상 고정 취소

지역주택조합에 대한 실효성 있는 실태 조사와 제도 개선이 필요하다는 의견이 대구시의회에서 제기됐습니다.



박소영 의원은 서면 시정질문을 통해 국토부와 대구시가 지난 6월부터 지역주택조합 실태조사를 하고 있지만, 지자체가 자료를 요구할 수 있는 법적 근거가 없어 실효성에 의문이 제기된다고 지적했습니다.



또한 조합 운영의 문제 해결을 위해 기존 정비사업 체계를 점검하고, 전문가 중심의 피해 상담센터 설치 등의 보완책이 필요하다고 강조했습니다.



