“서대구 하·폐수처리장 반쪽 지하화, 혈세 낭비”

대구시가 추진 중인 서대구 하폐수처리장 지하화 사업이 '반쪽 지하화'로 축소 변경된 데 대해 대구시의회에서 비판의 목소리가 나왔습니다.



김대현 의원은 서면 시정질문을 통해 하수처리장을 먼저 지하화하고 염색산단 폐수처리장은 추후 따로 지하화하면 총사업비가 더 늘어난다며 중복 공사에 따른 혈세 낭비라고 지적했습니다.



