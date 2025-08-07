“서대구 하·폐수처리장 반쪽 지하화, 혈세 낭비”
입력 2025.08.07 (08:48) 수정 2025.08.07 (09:35)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
대구시가 추진 중인 서대구 하폐수처리장 지하화 사업이 '반쪽 지하화'로 축소 변경된 데 대해 대구시의회에서 비판의 목소리가 나왔습니다.
김대현 의원은 서면 시정질문을 통해 하수처리장을 먼저 지하화하고 염색산단 폐수처리장은 추후 따로 지하화하면 총사업비가 더 늘어난다며 중복 공사에 따른 혈세 낭비라고 지적했습니다.
김대현 의원은 서면 시정질문을 통해 하수처리장을 먼저 지하화하고 염색산단 폐수처리장은 추후 따로 지하화하면 총사업비가 더 늘어난다며 중복 공사에 따른 혈세 낭비라고 지적했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- “서대구 하·폐수처리장 반쪽 지하화, 혈세 낭비”
-
- 입력 2025-08-07 08:48:11
- 수정2025-08-07 09:35:51
대구시가 추진 중인 서대구 하폐수처리장 지하화 사업이 '반쪽 지하화'로 축소 변경된 데 대해 대구시의회에서 비판의 목소리가 나왔습니다.
김대현 의원은 서면 시정질문을 통해 하수처리장을 먼저 지하화하고 염색산단 폐수처리장은 추후 따로 지하화하면 총사업비가 더 늘어난다며 중복 공사에 따른 혈세 낭비라고 지적했습니다.
김대현 의원은 서면 시정질문을 통해 하수처리장을 먼저 지하화하고 염색산단 폐수처리장은 추후 따로 지하화하면 총사업비가 더 늘어난다며 중복 공사에 따른 혈세 낭비라고 지적했습니다.
-
-
정혜미 기자 with@kbs.co.kr정혜미 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.