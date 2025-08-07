뉴스광장(광주)

최고위원에 비명 서삼석…정청래 호남 정책 윤곽

입력 2025.08.07 (08:52) 수정 2025.08.07 (09:38)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

특별재난지역 추가 선포…광주 북구· 나주시 등 포함

특별재난지역 추가 선포…광주 북구· 나주시 등 포함
호텔서 ‘걸레’라고 쓴 수건 제공…여수 관광 이미지 ‘흔들’

호텔서 ‘걸레’라고 쓴 수건 제공…여수 관광 이미지 ‘흔들’

다음
[앵커]

더불어민주당 정청래 대표가 지명직 최고위원으로 전남의 비명계 3선인 서삼석 의원을 낙점했습니다.

호남발전특위도 설치하기로 하는 등 최대 지지기반을 껴안으며 당내와 당청 관계의 주도권을 강화하고 있습니다.

박지성 기자의 보도입니다.

[리포트]

지명직 최고위원 1순위는 당연히 호남이라고 공언했던 정청래 더불어민주당 대표.

이 역할은 전남의 3선 서삼석 의원에게 맡겨졌습니다.

서 의원은 지난 국회에서 당내 경선에 나섰다 고배를 마셨지만 지명직으로 지도부 입성에 성공했습니다.

[정청래/더불어민주당 대표 : "호남은 민주당의 뿌리이자 민주주의 산실이고 대한민국 민주화의 성지입니다. 호남의 역사와 정신이 당 운영 전반에 반영될 것이라 기대합니다."]

또 호남발전특별위원회를 상설 기구로 추가하는 등 호남을 챙기겠다는 정 대표의 약속은 인사와 정책을 통해 확인되고 있습니다.

확연히 달라진 민주당의 태도에 호남의 기대도 커지고 있지만 해석은 분분합니다.

호남을 달래는 명분을 살리면서 대표적인 비명계이자 차기 전남지사 후보군으로 분류되던 서 의원을 선택한 의미부터가 작지 않기 때문입니다.

당청 관계부터 내년 지방선거, 차기 당권과 그 이후까지 호남을 등에 업은 주도권 경쟁이 시작됐다는 평가도 가능합니다.

[오승용/메타보이스 이사 : "호남을 기반으로 한 친청계의 구축을 위한 단계를 밟고 있는 거라고 봐야 될 것 같고요. 대통령실에 전하는 일종의 메시지 혹은 당내 친명계를 향해 던지는 메시지다…."]

정 대표는 남은 최고위원 1자리는 지명권을 포기하고 당원 투표를 통해 선출하겠다고 밝혔습니다.

당원 지지로 뽑힌 대표의 정당성을 확인하고 강화하는 의도가 읽힙니다.

당원의 3분의 1을 차지하는 호남의 입장에서는 지도부에 추가로 입성할 기회가 될 수 있습니다.

민주당은 8일 전남에서 정청래 대표 취임 이후 첫 현장 최고위원회를 엽니다.

KBS 뉴스 박지성입니다.

영상편집:이성훈

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 최고위원에 비명 서삼석…정청래 호남 정책 윤곽
    • 입력 2025-08-07 08:52:18
    • 수정2025-08-07 09:38:18
    뉴스광장(광주)
[앵커]

더불어민주당 정청래 대표가 지명직 최고위원으로 전남의 비명계 3선인 서삼석 의원을 낙점했습니다.

호남발전특위도 설치하기로 하는 등 최대 지지기반을 껴안으며 당내와 당청 관계의 주도권을 강화하고 있습니다.

박지성 기자의 보도입니다.

[리포트]

지명직 최고위원 1순위는 당연히 호남이라고 공언했던 정청래 더불어민주당 대표.

이 역할은 전남의 3선 서삼석 의원에게 맡겨졌습니다.

서 의원은 지난 국회에서 당내 경선에 나섰다 고배를 마셨지만 지명직으로 지도부 입성에 성공했습니다.

[정청래/더불어민주당 대표 : "호남은 민주당의 뿌리이자 민주주의 산실이고 대한민국 민주화의 성지입니다. 호남의 역사와 정신이 당 운영 전반에 반영될 것이라 기대합니다."]

또 호남발전특별위원회를 상설 기구로 추가하는 등 호남을 챙기겠다는 정 대표의 약속은 인사와 정책을 통해 확인되고 있습니다.

확연히 달라진 민주당의 태도에 호남의 기대도 커지고 있지만 해석은 분분합니다.

호남을 달래는 명분을 살리면서 대표적인 비명계이자 차기 전남지사 후보군으로 분류되던 서 의원을 선택한 의미부터가 작지 않기 때문입니다.

당청 관계부터 내년 지방선거, 차기 당권과 그 이후까지 호남을 등에 업은 주도권 경쟁이 시작됐다는 평가도 가능합니다.

[오승용/메타보이스 이사 : "호남을 기반으로 한 친청계의 구축을 위한 단계를 밟고 있는 거라고 봐야 될 것 같고요. 대통령실에 전하는 일종의 메시지 혹은 당내 친명계를 향해 던지는 메시지다…."]

정 대표는 남은 최고위원 1자리는 지명권을 포기하고 당원 투표를 통해 선출하겠다고 밝혔습니다.

당원 지지로 뽑힌 대표의 정당성을 확인하고 강화하는 의도가 읽힙니다.

당원의 3분의 1을 차지하는 호남의 입장에서는 지도부에 추가로 입성할 기회가 될 수 있습니다.

민주당은 8일 전남에서 정청래 대표 취임 이후 첫 현장 최고위원회를 엽니다.

KBS 뉴스 박지성입니다.

영상편집:이성훈
박지성
박지성 기자

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 국민의힘, 전당대회 본경선 진출자 발표…<br>김문수 안철수 장동혁 조경태

[속보] 국민의힘, 전당대회 본경선 진출자 발표…김문수 안철수 장동혁 조경태
윤석열 전 대통령 체포영장 재집행도 무산…이시각 서울구치소

윤석열 전 대통령 체포영장 재집행도 무산…이시각 서울구치소
조국 8.15 사면되나, 대통령실 답변은

조국 8.15 사면되나, 대통령실 답변은
공정위, 미국 하원에 ‘플랫폼법’ 회신…“국내외 기업 차별 없어”

공정위, 미국 하원에 ‘플랫폼법’ 회신…“국내외 기업 차별 없어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.