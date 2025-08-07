정은경 복지부 장관, ‘광주 통합돌봄’ 점검
입력 2025.08.07 (08:55) 수정 2025.08.07 (09:39)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
내년 3월 지역돌봄 통합지원법 시행을 앞두고 정은경 보건복지부 장관이 광주를 찾아 돌봄 현장을 둘러봤습니다.
정 장관은 광주시청에서 열린 현장 간담회에 참석해 광주시와 각 자치구가 선도적으로 시행 중인 광주다움 통합돌봄 사업과 전국민 주치의제 등을 점검했습니다.
정 장관은 광주의 경험과 운영 노하우를 돌봄통합지원법 전국 시행 때 적용할 수 있도록 하겠다고 말했습니다.
정 장관은 광주시청에서 열린 현장 간담회에 참석해 광주시와 각 자치구가 선도적으로 시행 중인 광주다움 통합돌봄 사업과 전국민 주치의제 등을 점검했습니다.
정 장관은 광주의 경험과 운영 노하우를 돌봄통합지원법 전국 시행 때 적용할 수 있도록 하겠다고 말했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 정은경 복지부 장관, ‘광주 통합돌봄’ 점검
-
- 입력 2025-08-07 08:55:22
- 수정2025-08-07 09:39:45
내년 3월 지역돌봄 통합지원법 시행을 앞두고 정은경 보건복지부 장관이 광주를 찾아 돌봄 현장을 둘러봤습니다.
정 장관은 광주시청에서 열린 현장 간담회에 참석해 광주시와 각 자치구가 선도적으로 시행 중인 광주다움 통합돌봄 사업과 전국민 주치의제 등을 점검했습니다.
정 장관은 광주의 경험과 운영 노하우를 돌봄통합지원법 전국 시행 때 적용할 수 있도록 하겠다고 말했습니다.
정 장관은 광주시청에서 열린 현장 간담회에 참석해 광주시와 각 자치구가 선도적으로 시행 중인 광주다움 통합돌봄 사업과 전국민 주치의제 등을 점검했습니다.
정 장관은 광주의 경험과 운영 노하우를 돌봄통합지원법 전국 시행 때 적용할 수 있도록 하겠다고 말했습니다.
-
-
김호 기자 kh@kbs.co.kr김호 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.