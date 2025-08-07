정은경 복지부 장관, ‘광주 통합돌봄’ 점검

동영상 고정 취소

내년 3월 지역돌봄 통합지원법 시행을 앞두고 정은경 보건복지부 장관이 광주를 찾아 돌봄 현장을 둘러봤습니다.



정 장관은 광주시청에서 열린 현장 간담회에 참석해 광주시와 각 자치구가 선도적으로 시행 중인 광주다움 통합돌봄 사업과 전국민 주치의제 등을 점검했습니다.



정 장관은 광주의 경험과 운영 노하우를 돌봄통합지원법 전국 시행 때 적용할 수 있도록 하겠다고 말했습니다.



