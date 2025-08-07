충남 7개 시·군 등 특별재난지역 추가 선포

동영상 고정 취소

지난달 집중호우로 수해가 난 천안과 아산,당진,공주,부여,청양,홍성 등 충남 7개 시군이 특별재난지역에 추가로 포함됐습니다.



또 세종시 전동면과 서천군 판교면, 비인면 등 면지역 3곳도 특별재난지역에 추가됐습니다.



정부는 충남 7개 시군을 포함해 전국 36개 지역을 특별재난지역으로 추가 선포했다고 밝혔습니다.



이로써 충남의 특별재난지역은 지난달 선포된 서산과 예산을 포함해 9개 시군과 서천군 2개면으로 늘었습니다.



특별재난지역으로 선포되면 재난 복구를 위한 국비가 추가로 지원되며 피해주민에 대해 세금감면 등의 혜택이 주어집니다.



