충남도, 폭우 피해 특별지원금 232억 원 지급
입력 2025.08.07 (08:59) 수정 2025.08.07 (09:50)
충남도가 지난달 집중호우로 피해를 본 주민들을 위해 정부지원금과 별개로 특별지원금 232억 원을 지급합니다.
충남도는 자체 재원을 투입해 특별지원금을 마련했다며 피해 조사를 마친 뒤 각 시군에 특별지원금을 교부했다고 밝혔습니다.
지원 분야는 주택 천 6백여 세대 54억 원, 농지 6백만 ㎡ 64억 원, 소상공업체 천 9백여 곳 114억 원입니다.
충남도가 지난달 집중호우로 피해를 본 주민들을 위해 정부지원금과 별개로 특별지원금 232억 원을 지급합니다.
