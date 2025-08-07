충남도, 폭우 피해 특별지원금 232억 원 지급

동영상 고정 취소

충남도가 지난달 집중호우로 피해를 본 주민들을 위해 정부지원금과 별개로 특별지원금 232억 원을 지급합니다.



충남도는 자체 재원을 투입해 특별지원금을 마련했다며 피해 조사를 마친 뒤 각 시군에 특별지원금을 교부했다고 밝혔습니다.



지원 분야는 주택 천 6백여 세대 54억 원, 농지 6백만 ㎡ 64억 원, 소상공업체 천 9백여 곳 114억 원입니다.



