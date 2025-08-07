증평 누수 송수관 복구…“오늘 오후부터 급수”

동영상 고정 취소

증평군 증평읍 일대 대규모 단수 사태와 관련해 응급 복구가 마무리됐습니다.



증평군은 수자원공사가 오늘 새벽 2시쯤, 누수된 송수관로에 임시 관로를 잇는 작업을 완료했다고 밝혔습니다.



다만 공급할 물이 탁해 급수는 오늘 오후부터 가능할 것으로 내다봤습니다.



지난 5일 새벽, 증평 보강천 아래 송수관이 파손돼 현재까지 증평읍 전역에 물 공급이 끊겨 만 7천여 가구가 불편을 겪었습니다.



