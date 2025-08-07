[현장K] 도시재생 상징 ‘문화제조창’ 떠나는 자영업자들

동영상 고정 취소

옛 담배 공장을 문화·상업·행정공간으로 탈바꿈시킨 지역 도시재생의 상징, 바로 청주 문화제조창인데요.



최근, 입점한 매장들이 하나둘 떠나는 등 위기를 맞았습니다.



그 실태를 현장 K, 조진영 기자가 보도합니다.



[리포트]



문화제조창 1층 식당가입니다.



문을 닫은 매장이 곳곳에서 눈에 띕니다.



5년 계약으로 입점한 이 식당도 2년을 채 버티지 못하고 짐을 싸고 있습니다.



[청주 문화제조창 A 식당 관계자 : "매출도 이제 안 나오고, 고객 유입도 기대했던 만큼 진행이 안 돼서 계속 적자를 보고 있다가 매장을 접게 됐습니다."]



문화제조창에 입점한 업체들은 1년 365일 내내 영업을 해야합니다.



하지만 이곳처럼 사실상 영업을 중단한 곳도 있습니다.



문제가 불거진 건 시설 소유주인 리츠가 임대 대행사에 계약 해지를 통보하면서 부터입니다.



문화제조창은 청주시와 주택도시보증공사, 토지주택공사가 설립한 리츠가 소유하고 있습니다.



리츠가 건물을 빌려주면, 임대 대행사가 개별 입점 업체에서 월세를 받아 수익을 얻는 구조입니다.



그런데 최근, 임대 대행사가 내지 못한 임대료가 20억 원에 달하자 리츠가 계약 해지를 통보했습니다.



이에 따라 대행사와 입점 업체의 계약도 효력을 잃어, 철수하겠단 식당이 늘고 있는 겁니다.



전체 영업장 24곳 가운데 절반가량이 계약을 끝내거나 계약 종료를 검토하고 있습니다.



입점 업체들은 청주시 임시청사 외엔 유동 인구가 기대보다 적다면서, 문화제조창 활성화가 요원하다고 말합니다.



[청주 문화제조창 B 식당 관계자 : "놀 수도, 먹을 수도, 볼 수도, 즐길 수도 있고, 이런 복합적인 게 있어야 사람들이 목적을 갖고 와서 여기서 하루 종일 놀다 가는데…."]



[청주 문화제조창 C 식당 관계자/음성변조 : "손익분기점도 안 맞고 수수료율이 너무 높아서…. 공동 관리비 같은 경우에는 산정이 어떻게 되는지 투명하지가 않아요."]



문화제조창 최대 주주인 청주시는 여러 주체가 참여하는 리츠 구조상 의견을 개진하는데 어려움이 있다는 입장입니다.



[김현호/청주시 도시재생2팀장 : "저희는 전체적인 기관으로 구성된 리츠 사업단이잖아요. HUG(주택도시보증공사)의 의견도 필요하고, 그런 부분이 있어서 저희가 독단적으로 의견을 (내기가 어렵습니다)."]



리츠는 주주이자 관리사인 토지주택공사가 시설을 직접 운영해 해결책을 찾겠다면서, 입점 업체에 기존 조건으로 재계약해줄 것을 요청하고 있습니다.



[임상현/LH 부동산금융사업처 차장 : "(업주들이) 수수료율에 더 예민한 것으로 판단이 되고요. 마케팅이라든지 집객이 늘어나게 되면 조금 해소가 될 부분도 있기 때문에…."]



하지만 상인들은 지금 매출로는 임대료와 관리비를 감당하기 어려워 기존 조건으로는 계약하기 어렵다는 입장이어서 공실 우려는 당분간 계속될 전망입니다.



현장 K, 조진영입니다.



촬영기자:김장헌·박준규/영상편집:오진석/그래픽:박소현



