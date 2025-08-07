경제

공정위, 미국 하원에 ‘플랫폼법’ 회신…“국내외 기업 차별 없어”

입력 2025.08.07 (09:13) 수정 2025.08.07 (10:07)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

공정거래위원회가 미국 하원이 한국의 온라인플랫폼법 추진을 우려하며 보낸 서한에 국내외 기업 간 차별 없이 동일한 기준으로 대응할 것이라는 내용의 답변을 보냈습니다.

공정위의 회신은 미국 하원 법제사법위원회가 지난 24일 짐 조던 위원장 명의로 한기정 공정거래위원장에게 온라인플랫폼법에 대한 우려와 함께 입법 취지와 미국 기업에 미치는 영향 등을 묻는 서한을 보낸 데 따른 것입니다.

회신에서 공정위는 "현행법 집행은 물론 향후 입법 논의에 있어서도 국내외 및 외국 기업 간 차별 없이 동일한 법적 원칙과 기준으로 대응할 계획"이라고 밝혔습니다.

이어 "플랫폼법은 국회의 추가 논의가 필요한바, 향후 입법 논의 과정에서 이해관계자 의견을 지속 수렴하는 등 한-미 간 협조를 강화하겠다"고 답했습니다.

공정위와 국회는 거대 플랫폼 사업자들의 시장 반칙 행위를 규제하기 위해 플랫폼법 입법을 추진 중입니다.

여당은 플랫폼의 시장지배력 남용을 막는 독점규제법과 플랫폼으로부터 입점 업체를 보호하는 거래공정화법 등 두 가지로 나눠 입법을 추진하고 있습니다.

하지만 미국 트럼프 행정부는 이 법안이 자국 기업에 불이익을 주는 '비관세장벽'이라며 공개 반대해 왔습니다.

이에 민주당 소속 국회 정무위원회 위원들은 지난 4일 온라인플랫폼법 논의를 이달 말 예정된 한미정상회담 이후로 미루기로 한 바 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 공정위, 미국 하원에 ‘플랫폼법’ 회신…“국내외 기업 차별 없어”
    • 입력 2025-08-07 09:13:15
    • 수정2025-08-07 10:07:45
    경제
공정거래위원회가 미국 하원이 한국의 온라인플랫폼법 추진을 우려하며 보낸 서한에 국내외 기업 간 차별 없이 동일한 기준으로 대응할 것이라는 내용의 답변을 보냈습니다.

공정위의 회신은 미국 하원 법제사법위원회가 지난 24일 짐 조던 위원장 명의로 한기정 공정거래위원장에게 온라인플랫폼법에 대한 우려와 함께 입법 취지와 미국 기업에 미치는 영향 등을 묻는 서한을 보낸 데 따른 것입니다.

회신에서 공정위는 "현행법 집행은 물론 향후 입법 논의에 있어서도 국내외 및 외국 기업 간 차별 없이 동일한 법적 원칙과 기준으로 대응할 계획"이라고 밝혔습니다.

이어 "플랫폼법은 국회의 추가 논의가 필요한바, 향후 입법 논의 과정에서 이해관계자 의견을 지속 수렴하는 등 한-미 간 협조를 강화하겠다"고 답했습니다.

공정위와 국회는 거대 플랫폼 사업자들의 시장 반칙 행위를 규제하기 위해 플랫폼법 입법을 추진 중입니다.

여당은 플랫폼의 시장지배력 남용을 막는 독점규제법과 플랫폼으로부터 입점 업체를 보호하는 거래공정화법 등 두 가지로 나눠 입법을 추진하고 있습니다.

하지만 미국 트럼프 행정부는 이 법안이 자국 기업에 불이익을 주는 '비관세장벽'이라며 공개 반대해 왔습니다.

이에 민주당 소속 국회 정무위원회 위원들은 지난 4일 온라인플랫폼법 논의를 이달 말 예정된 한미정상회담 이후로 미루기로 한 바 있습니다.
이도윤
이도윤 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 국민의힘, 전당대회 본경선 진출자 발표…<br>김문수 안철수 장동혁 조경태

[속보] 국민의힘, 전당대회 본경선 진출자 발표…김문수 안철수 장동혁 조경태
윤석열 전 대통령 체포영장 재집행도 무산…이시각 서울구치소

윤석열 전 대통령 체포영장 재집행도 무산…이시각 서울구치소
조국 8.15 사면되나, 대통령실 답변은

조국 8.15 사면되나, 대통령실 답변은
공정위, 미국 하원에 ‘플랫폼법’ 회신…“국내외 기업 차별 없어”

공정위, 미국 하원에 ‘플랫폼법’ 회신…“국내외 기업 차별 없어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.