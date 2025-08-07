일본 오이타현 오이타시 서남서쪽 41km 지역 규모 4.8 지진

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘(7일) 오전 8시 47분에 일본 오이타현 오이타시 서남서쪽 41km 지역에서 규모 4.8의 지진이 발생했습니다.



기상청은 "국내 일부 지역에서 진동을 느낄 수 있으니 안전에 유의해 주시기 바랍니다"라고 밝혔습니다.



이번 일본 오이타현 지진은 부산에서 약 300km 떨어진 곳에서 발생했습니다.



[사진 출처 : 재난미디어센터 제공]



