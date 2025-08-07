경제

전국민 맞춤형 AI 교육 추진…초등생부터 전문가까지

입력 2025.08.07 (09:29)

﻿정부가 전 국민 맞춤형 AI 교육 계획 등을 담은 새정부 경제성장전략을 발표합니다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부장관은 오늘(7일) 오전 정부서울청사에서 경제관계장관회의를 열고, "세계 최고 수준의 신산업 경쟁력과 초혁신기술을 확보해 초혁신경제로 먼저 전환하지 않으면 도태될 수도 있는 상황"이라며 이같이 밝혔습니다.

정부는 이번 경제성장전략에 대해 "대한민국의 미래 먹거리가 될 구체적인 초혁신경제 아이템을 선정해 단기간에 가시적인 성과를 내는 데 집중할 것"이라고 밝혔습니다.

이어 "특히, AI 인재 양성을 위해 초등학생부터 전문기술자까지 전 국민을 대상으로 맞춤형 AI 교육을 제공할 예정"이라고 설명했습니다.

자세한 일정과 방식 등은 이번달 중하순에 발표하는 경제성장전략에 담길 거로 보입니다.

