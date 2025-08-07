국민의힘,‘이춘석 특검법’ 당론 추진…“국정기획위원 차명재산도 조사하자”

국민의힘이 이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹을 특검으로 수사하자고 요구했습니다.



또한 이 의원이 몸담았던 국정기획위원회 전원의 차명 재산도 조사하자고 촉구했습니다.



국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 오늘(7일) 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 이 의원 사건을 '이춘석 게이트'로 규정하며 특별검사법(특검법)을 당론으로 추진하겠다고 밝혔습니다.



송 비대위원장은 "사건은 단순한 개인의 일탈이 아니라 이재명 정부의 대표적인 국책 사업과 깊숙하게 연계된 권력형 사건"이라며 "어제 이재명 대통령이 엄정한 수사를 지시했지만, 과연 경찰의 역량으로 이 사건을 제대로 수사할 수 있을지, 꼬리 자르기 수사에 그치지 않을지 국민적 우려가 크다"고 특검이 필요한 이유를 설명했습니다.



국민의힘은 오늘 오후 특검법 당론 발의를 위한 긴급의원총회를 열기로 했습니다.



송 비대위원장은 "더불어민주당에서 정체불명의 금융 거래가 이춘석 의원 한 명뿐일까 하는 국민적 의구심이 드는 점을 해명해야 할 것"이라며, 이재명 정부 국정기획위원회에 참여한 모든 사람의 차명재산을 전수 조사하고 필요하다면 국회의원 300명 전원도 조사해야 한다고 제안했습니다.



이 의원의 이해충돌 논란도 지적했습니다.



송 비대위원장은 "이 의원이 직접 챙긴 종목이 네이버와 LG CNS라는 점은 국민적 의구심을 한층 키우고 있다"며 "당장 (정부의) AI 국가대표 사업의 주무 부처 장관인 배경훈 과기부 장관이 LG AI 연구원 출신이다. 인사청문회 과정에서 이미 LG와의 이해, 이해충돌 논란이 제기된 바 있다"고 지적했습니다.



이어 "한성숙 중기부 장관, 최휘영 문체부 장관도 네이버 출신"이라며 "새 정부 장관들을 배출한 특정 기업이 AI 국가대표 프로젝트에 포함이 되고, 국회 법사위원장은 그 기업의 주식을 차명 거래하는 것이 과연 우연의 일치일지 국민들은 궁금해한다"고 말했습니다.



국민의힘 김정재 정책위의장은 이재명 대통령을 향해 "이춘석 게이트 특검 추진 전에 국정기획위원회뿐만 아니라 대통령실 전 직원에 대한 전수조사를 지시해야 한다"면서 "미공개 정보를 이용한 주식 거래, 차명 계좌 활용 여부 등 국민적 신뢰를 무너뜨릴 수 있는 부분에 대해 전면적인 조사가 필요하다"고 강조했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



