930뉴스

윤 전 대통령 이번엔 강제구인 가능할까

입력 2025.08.07 (09:39) 수정 2025.08.07 (10:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

尹 체포영장 오늘 만료…이 시각 김건희 특검

尹 체포영장 오늘 만료…이 시각 김건희 특검
“애플, 미국 내 140조 원 투자 예정”…“반도체 100% 관세”

“애플, 미국 내 140조 원 투자 예정”…“반도체 100% 관세”

다음
[앵커]

이번엔 스튜디오에서 취재기자와 이야기해 보겠습니다.

조금 전 현장 보셨지만 오늘 아침 특검 측이 직접 체포영장을 들고 구치소에 들어가 윤 전 대통령에 대한 강제 구인을 시도하고 있습니다.

현예슬 기자, 지난 1일 김건희 특검이 첫 강제 구인에 나섰을 때도 윤 전 대통령은 완강히 거부했었죠?

[기자]

네, 첫 구인 시도 당시 특검팀은 윤 전 대통령이 겉옷을 벗은 채 바닥에 누워 체포를 거부했다고 설명했습니다.

교도관들이 30분 간격으로 4차례 방문해 집행에 따를 걸 요구했지만 응하지 않았다는 겁니다.

이 과정에서 윤 전 대통령의 수의 탈의 여부를 두고 논란이 많았는데요.

윤 전 대통령 측은 "심장혈관과 자율신경계 손상으로 인한 체온조절 장애 우려" 등 건강상의 이유로 옷을 벗은 것이라고 설명했습니다.

[앵커]

지난 1일 첫 강제 구인 실패 이후에 특검팀은 강제 구인에 대한 의지를 표하지 않았습니까?

[기자]

네, 당시 김건희 특검팀은 언론 브리핑을 통해 안전사고 등을 우려해 물리력 행사를 자제했고, 결국 집행을 중지했다고 설명했는데요.

그와 동시에 특검팀은 다음에 집행할 땐 물리력을 동원해서라도 집행을 완료하겠다면서 이를 윤 전 대통령에게 통보했다고 덧붙였습니다.

법무부도 어제 늦은 저녁 이를 뒷받침하는 공지를 하나 냈는데요.

정성호 장관이 서울구치소에 '법과 원칙에 따라 공정한 법 집행이 이뤄지도록, 특검의 체포영장 집행 업무에 적극 협조할 것'을 지시했다고 밝혔습니다.

[앵커]

강제 구인 과정에서 물리력을 쓸 수 있는 건가요?

[기자]

특검팀은 가능하다고 보고 있습니다.

특검팀은 "물리력을 수반하지 않고 어떻게 범죄자를 잡겠냐"면서 지난 2017년 최서원 씨, 개명 전 최순실 씨 사례를 예로 들었는데요.

최 씨의 경우도 체포영장을 발부받아 강제로 구인한 적이 있다는 겁니다.

또, 구속된 피의자가 출석 조사를 거부할 경우 구속영장에 의해 강제구인이 가능하다는 대법원 판례는 있습니다.

하지만 윤 전 대통령이 응하지 않는다면 물리력을 동원하기 어렵다는 시각도 있습니다.

윤 전 대통령 측 변호인단도 강하게 반발하며, 교도관이 수용자에게 강제력을 사용하는 상황이 도주나, 극단 선택, 위해 등 상황이 제한적이라고 맞섰는데요.

"손만 대도 법적 조치"를 예고한 만큼, 충돌이 발생할 경우 논란이 불거질 우려가 있습니다.

[앵커]

오늘 구인에 성공한다면 서울 구치소 앞에서 윤 전 대통령 모습을 볼 수 있나요?

[기자]

현재 취재진이 나가 있는 서울구치소 정문에선 어려울 걸로 보입니다.

윤 전 대통령이 나오게 된다며 호송차에 탑승한 채 나올 예정이기 때문인데요.

하지만 김건희 특검 사무실에 도착하면 출입구가 공개돼 있는 만큼 모습을 볼 수 있을 걸로 예상됩니다.

이때 취재진이 질문할 텐데요.

다만 윤 전 대통령은 앞서 본인의 형사 재판 출석이나 소환 조사 당시 기자들 질문에 정확한 답을 한 적은 없었습니다.

[앵커]

오늘이 체포영장 만료 시일입니다.

특검은 재청구하겠다는 입장입니까?

[기자]

네, 특검팀은 지난 4일 브리핑에서 "체포영장 기한이 지나면 다시 발부받을 것"이라고 했는데요.

체포영장을 집행해 조사한다는 방침에는 변함이 없다며 안 되면 다시 발부받을 거라고 재차 강조했습니다.

이에 따라 만약 오늘까지도 집행에 실패한다면 체포영장을 재청구할 가능성이 높아 보입니다.

[앵커]

어제 김건희 여사에 대한 첫 피의자 조사 상황도 정리해 볼까요?

[기자]

김건희 여사는 어제 오전 10시 20분 출석해 약 7시간가량 조사를 받았습니다.

어제 조사에선 도이치모터스 주가조작 의혹과, 명태균 공천개입 의혹 건진법사 청탁 의혹 등 5가지 의혹에 대해 이뤄진 걸로 알려졌는데요.

김 여사는 진술거부권은 행사하지 않았지만 혐의는 대체로 부인한 걸로 전해졌습니다.

특히 조사 과정에서 특검팀이 김 여사가 도이치모터스 주가조작을 인지한 정황이 담긴 통화 녹음 파일을 제시했지만, 김 여사는 몰랐다고 주장한 걸로 알려졌고요.

또, 2022년 나토 회의에 고가의 목걸이를 착용하고 방문한 것과 관련해선 해당 목걸이가 모친에게 선물한 모조품이고, 순방 때 이를 빌려서 착용했다는 취지로 주장한 것으로 전해졌습니다.

[앵커]

김 여사에 대한 구속영장 청구 가능성에 대한 이야기도 나오지 않습니까?

[기자]

특검팀은 어제 조사 내용을 토대로 김 여사의 신병 처리 방향을 검토할 계획입니다.

다만 조사 대상 혐의가 방대하고 김 여사가 혐의를 부인하고 있기 때문에 김 여사를 다시 소환해서 2차 대면조사를 할 거란 전망이 나오고 있는데요.

이미 목걸이를 인척 주거지에 두는 등 증거 인멸 우려가 있다는 게 특검 판단입니다.

이 때문에 빠른 시일 안에 구속영장을 청구할 가능성이 높다는 예측도 있습니다.

영상편집:신선미 강지은

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 윤 전 대통령 이번엔 강제구인 가능할까
    • 입력 2025-08-07 09:39:37
    • 수정2025-08-07 10:03:27
    930뉴스
[앵커]

이번엔 스튜디오에서 취재기자와 이야기해 보겠습니다.

조금 전 현장 보셨지만 오늘 아침 특검 측이 직접 체포영장을 들고 구치소에 들어가 윤 전 대통령에 대한 강제 구인을 시도하고 있습니다.

현예슬 기자, 지난 1일 김건희 특검이 첫 강제 구인에 나섰을 때도 윤 전 대통령은 완강히 거부했었죠?

[기자]

네, 첫 구인 시도 당시 특검팀은 윤 전 대통령이 겉옷을 벗은 채 바닥에 누워 체포를 거부했다고 설명했습니다.

교도관들이 30분 간격으로 4차례 방문해 집행에 따를 걸 요구했지만 응하지 않았다는 겁니다.

이 과정에서 윤 전 대통령의 수의 탈의 여부를 두고 논란이 많았는데요.

윤 전 대통령 측은 "심장혈관과 자율신경계 손상으로 인한 체온조절 장애 우려" 등 건강상의 이유로 옷을 벗은 것이라고 설명했습니다.

[앵커]

지난 1일 첫 강제 구인 실패 이후에 특검팀은 강제 구인에 대한 의지를 표하지 않았습니까?

[기자]

네, 당시 김건희 특검팀은 언론 브리핑을 통해 안전사고 등을 우려해 물리력 행사를 자제했고, 결국 집행을 중지했다고 설명했는데요.

그와 동시에 특검팀은 다음에 집행할 땐 물리력을 동원해서라도 집행을 완료하겠다면서 이를 윤 전 대통령에게 통보했다고 덧붙였습니다.

법무부도 어제 늦은 저녁 이를 뒷받침하는 공지를 하나 냈는데요.

정성호 장관이 서울구치소에 '법과 원칙에 따라 공정한 법 집행이 이뤄지도록, 특검의 체포영장 집행 업무에 적극 협조할 것'을 지시했다고 밝혔습니다.

[앵커]

강제 구인 과정에서 물리력을 쓸 수 있는 건가요?

[기자]

특검팀은 가능하다고 보고 있습니다.

특검팀은 "물리력을 수반하지 않고 어떻게 범죄자를 잡겠냐"면서 지난 2017년 최서원 씨, 개명 전 최순실 씨 사례를 예로 들었는데요.

최 씨의 경우도 체포영장을 발부받아 강제로 구인한 적이 있다는 겁니다.

또, 구속된 피의자가 출석 조사를 거부할 경우 구속영장에 의해 강제구인이 가능하다는 대법원 판례는 있습니다.

하지만 윤 전 대통령이 응하지 않는다면 물리력을 동원하기 어렵다는 시각도 있습니다.

윤 전 대통령 측 변호인단도 강하게 반발하며, 교도관이 수용자에게 강제력을 사용하는 상황이 도주나, 극단 선택, 위해 등 상황이 제한적이라고 맞섰는데요.

"손만 대도 법적 조치"를 예고한 만큼, 충돌이 발생할 경우 논란이 불거질 우려가 있습니다.

[앵커]

오늘 구인에 성공한다면 서울 구치소 앞에서 윤 전 대통령 모습을 볼 수 있나요?

[기자]

현재 취재진이 나가 있는 서울구치소 정문에선 어려울 걸로 보입니다.

윤 전 대통령이 나오게 된다며 호송차에 탑승한 채 나올 예정이기 때문인데요.

하지만 김건희 특검 사무실에 도착하면 출입구가 공개돼 있는 만큼 모습을 볼 수 있을 걸로 예상됩니다.

이때 취재진이 질문할 텐데요.

다만 윤 전 대통령은 앞서 본인의 형사 재판 출석이나 소환 조사 당시 기자들 질문에 정확한 답을 한 적은 없었습니다.

[앵커]

오늘이 체포영장 만료 시일입니다.

특검은 재청구하겠다는 입장입니까?

[기자]

네, 특검팀은 지난 4일 브리핑에서 "체포영장 기한이 지나면 다시 발부받을 것"이라고 했는데요.

체포영장을 집행해 조사한다는 방침에는 변함이 없다며 안 되면 다시 발부받을 거라고 재차 강조했습니다.

이에 따라 만약 오늘까지도 집행에 실패한다면 체포영장을 재청구할 가능성이 높아 보입니다.

[앵커]

어제 김건희 여사에 대한 첫 피의자 조사 상황도 정리해 볼까요?

[기자]

김건희 여사는 어제 오전 10시 20분 출석해 약 7시간가량 조사를 받았습니다.

어제 조사에선 도이치모터스 주가조작 의혹과, 명태균 공천개입 의혹 건진법사 청탁 의혹 등 5가지 의혹에 대해 이뤄진 걸로 알려졌는데요.

김 여사는 진술거부권은 행사하지 않았지만 혐의는 대체로 부인한 걸로 전해졌습니다.

특히 조사 과정에서 특검팀이 김 여사가 도이치모터스 주가조작을 인지한 정황이 담긴 통화 녹음 파일을 제시했지만, 김 여사는 몰랐다고 주장한 걸로 알려졌고요.

또, 2022년 나토 회의에 고가의 목걸이를 착용하고 방문한 것과 관련해선 해당 목걸이가 모친에게 선물한 모조품이고, 순방 때 이를 빌려서 착용했다는 취지로 주장한 것으로 전해졌습니다.

[앵커]

김 여사에 대한 구속영장 청구 가능성에 대한 이야기도 나오지 않습니까?

[기자]

특검팀은 어제 조사 내용을 토대로 김 여사의 신병 처리 방향을 검토할 계획입니다.

다만 조사 대상 혐의가 방대하고 김 여사가 혐의를 부인하고 있기 때문에 김 여사를 다시 소환해서 2차 대면조사를 할 거란 전망이 나오고 있는데요.

이미 목걸이를 인척 주거지에 두는 등 증거 인멸 우려가 있다는 게 특검 판단입니다.

이 때문에 빠른 시일 안에 구속영장을 청구할 가능성이 높다는 예측도 있습니다.

영상편집:신선미 강지은
현예슬
현예슬 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 국민의힘, 전당대회 본경선 진출자 발표…<br>김문수 안철수 장동혁 조경태

[속보] 국민의힘, 전당대회 본경선 진출자 발표…김문수 안철수 장동혁 조경태
윤석열 전 대통령 체포영장 재집행도 무산…이시각 서울구치소

윤석열 전 대통령 체포영장 재집행도 무산…이시각 서울구치소
조국 8.15 사면되나, 대통령실 답변은

조국 8.15 사면되나, 대통령실 답변은
공정위, 미국 하원에 ‘플랫폼법’ 회신…“국내외 기업 차별 없어”

공정위, 미국 하원에 ‘플랫폼법’ 회신…“국내외 기업 차별 없어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.