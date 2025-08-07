문화

“공연 1만 원·전시 3천 원 할인”…할인권 210만 장 선착순 지급

입력 2025.08.07 (09:40) 수정 2025.08.07 (09:41)

공연과 전시를 저렴한 가격에 볼 수 있도록 할인권이 배포됩니다.

문화체육관광부와 예술경영지원센터, 한국문화예술위원회는 내일부터 공연·전시 할인권 210만 장을 배포한다고 오늘(7일) 밝혔습니다.

배포되는 할인권은 공연 1만 원 할인권 50만 장과, 전시 3천 원 할인권 160만 장입니다.

할인권은 놀(NOL) 인터파크, 멜론티켓, 타임티켓, 티켓링크, 예스24 등 5개 온라인 예매처에서 선착순으로 지급됩니다.

예매처별로 한 사람당 2장씩 받을 수 있고, 타임티켓에선 비수도권(서울, 경기, 인천 제외) 공연·전시장에서만 사용할 수 있는 전용 할인권 2장을 추가로 받을 수 있어, 1인당 최대 12장의 할인권을 얻을 수 있습니다.

이와 함께 국내 첫 장애 예술 공연장인 모두예술극장도 예약시스템을 통해 할인권 1만 장을 배포할 예정입니다.

이번에 배포되는 할인권은 9월 19일까지 사용해야 하고, 11월 30일 이전까지 관람할 수 있는 공연과 전시에만 적용됩니다.

할인 대상 공연은 연극, 뮤지컬, 클래식, 국악, 무용, 복합예술 등이며 대중음악과 대중무용은 제외됩니다.

전시는 시각예술분야 전시, 아트페어, 비엔날레에 적용되며 산업 박람회는 할인되지 않습니다.

문체부는 예약 후 관람하지 않는 이들이 발생하는 것을 줄이기 위해 ‘관객 최소 부담액’을 책정했습니다.

이에 따라 총 결제금액을 기준으로 공연은 1만5천원, 전시는 5천원 이상일 때만 할인권을 쓸 수 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 문화체육관광부 제공]

