국민의힘 “민주당 ‘검찰 정상화 특위’는 검찰 파괴 특위”

입력 2025.08.07 (09:42) 수정 2025.08.07 (09:42)

국민의힘은 더불어민주당이 발족한 ‘국민주권 검찰정상화 특별위원회’에 대해 “검찰 해체를 강행 추진하기 위한 검찰 파괴 특위가 정상적인 용어”라고 비판했습니다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 오늘(7일) 오전 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 “수사기관 개혁은 민생범죄 수사 역량과 직결된 문제인 만큼 신중에 신중을 기해야 할 사안”이라며 “속도보다 방향이 중요하다”고 밝혔습니다.

송 비대위원장은 민주당 ‘정치검찰 조작기소 대응 태스크포스(TF)’에 대해서도 “명칭을 역으로 해석하면 답이 나오는 것 같다”며 “이재명 대통령의 형사 재판을 완전히 없애버리기 위한 ‘검찰 기소 무력화 특위’”라고 말했습니다.

또한, 민주당 ‘3대 특검 종합대응 특위’와 관련해서도 “특검 수사 결과를 입맛대로 만들어내기 위한 ‘3대 특검 수사 지휘 특위’”라고 주장했습니다.

송 비대위원장은 “문재인 정권이 검찰 개혁을 내세워 졸속으로 만든 공수처는 지난 5년 동안 연평균 200억 원 이상의 혈세를 펑펑 날렸지만 제대로 된 수사는 한 건도 없었다”며 “국민의힘에서 이미 제안한 바와 마찬가지로 국회의 사법개혁특위를 구성해 검찰 개혁을 포함한 사법 시스템 개혁에 대해서 심도 있는 여야 협의를 이어가야 한다”고 촉구했습니다.

이어 “민주당은 우격다짐식 속도전으로 졸속 검찰 개악을 추진하지 말고 법조계와 학계 그리고 야당의 의견도 두루 수렴해야 한다”며 “국민이 공감하는 수사기관 개혁안을 만들 것을 강력히 촉구한다”고 덧붙였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

김유대
김유대 기자

