블랙핑크, 프랑스 파리서 유럽 투어 시작…英 웸블리 앞둬

걸그룹 블랙핑크가 지난 2∼3일(이하 현지시간) 프랑스 파리 스타드 드 프랑스에서 새 월드투어 '데드라인'(DEADLINE)의 유럽 투어를 시작했다고 YG엔터테인먼트가 7일 밝혔다.



블랙핑크는 이번 공연으로 이전 투어 '본 핑크'(BORN PINK) 파리 공연 당시 5만5천 관객의 약 2배에 달하는 11만 관객을 동원했다.



네 멤버는 '킬 디스 러브'(Kill This Love), '핑크 베놈'(Pink Venom) 등 히트곡으로 분위기를 끌어올렸고, 라이브 밴드 사운드와 다양한 특수효과로 흥을 돋웠다.



로제, 제니, 지수, 리사는 무대 곳곳을 누비며 관객과 호흡했고, 팬들은 커다란 환호와 블랙핑크를 상징하는 핑크빛 응원봉 물결로 화답했다.



블랙핑크는 이번 유럽 투어에서 파리를 비롯해 이탈리아 밀라노, 스페인 바르셀로나, 영국 런던 등 4개 도시에서 6회에 걸쳐 팬들을 만난다.



이들은 특히 오는 15∼16일 '꿈의 무대'로 불리는 영국 런던 웸블리 스타디움에서 K팝 걸그룹으로는 처음으로 단독 공연을 펼친다.



[사진 출처 : YG엔터테인먼트 제공]



