정치

국민의힘 “한국판 인플레이션 감축법(IRA) 입법 추진할 것”

입력 2025.08.07 (09:49) 수정 2025.08.07 (09:51)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국민의힘이 미국발 관세 부과에 대응해 국내생산촉진세제 도입을 포함한 첨단산업 경쟁력 강화 법안, 이른바 ‘한국판 인플레이션 감축법(IRA)’을 추진하겠다고 밝혔습니다.

김정재 정책위의장은 오늘(7일) 국회에서 열린 원내대책회의에서 “세제 혜택이 사라지고 일본·EU와 동일하게 15% 상호 관세 체제로 편입되면서 산업 생태계 전체가 흔들릴 수 있는 중대한 위기에 직면해 있다”며 이같이 밝혔습니다.

김 정책위의장은 “업계는 연간 6조 원에 달하는 관세 부담을 우려하고 있다”며 “그 피해는 대기업뿐만 아니라 협력 중소기업, 부품업체 등 우리 산업의 뿌리에 집중될 가능성이 크다는 것”이라고 지적했습니다.

이어 ‘한국판 IRA 입법’을 통해 “자동차뿐만 아니라 반도체, 이차 전지 등 전략산업을 세제, 금융, 입지 등 종합적으로 뒷받침할 것”이라며, “미국은 IRA를 통해, 일본은 전략 세제를 통해 자국 산업을 보호하고 있다”고 설명했습니다.

김 정책위의장은 또 “이제는 우리도 말이 아닌 실질적인 법과 세제로 대한민국 산업을 지킬 때”라며 “국민의힘은 민주당과 초당적 협의에도 적극 나서겠다”고 강조했습니다.

‘한국판 인플레이션 감축법(IRA)’으로 불리는 ‘국내생산촉진세제’는 국내에서 최종 제조한 제품을 국내 최종 소비자에게 판매한 경우, 국내 생산량과 판매량에 따라 법인세 공제 혜택을 부여하는 제도입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 국민의힘 “한국판 인플레이션 감축법(IRA) 입법 추진할 것”
    • 입력 2025-08-07 09:49:54
    • 수정2025-08-07 09:51:55
    정치
국민의힘이 미국발 관세 부과에 대응해 국내생산촉진세제 도입을 포함한 첨단산업 경쟁력 강화 법안, 이른바 ‘한국판 인플레이션 감축법(IRA)’을 추진하겠다고 밝혔습니다.

김정재 정책위의장은 오늘(7일) 국회에서 열린 원내대책회의에서 “세제 혜택이 사라지고 일본·EU와 동일하게 15% 상호 관세 체제로 편입되면서 산업 생태계 전체가 흔들릴 수 있는 중대한 위기에 직면해 있다”며 이같이 밝혔습니다.

김 정책위의장은 “업계는 연간 6조 원에 달하는 관세 부담을 우려하고 있다”며 “그 피해는 대기업뿐만 아니라 협력 중소기업, 부품업체 등 우리 산업의 뿌리에 집중될 가능성이 크다는 것”이라고 지적했습니다.

이어 ‘한국판 IRA 입법’을 통해 “자동차뿐만 아니라 반도체, 이차 전지 등 전략산업을 세제, 금융, 입지 등 종합적으로 뒷받침할 것”이라며, “미국은 IRA를 통해, 일본은 전략 세제를 통해 자국 산업을 보호하고 있다”고 설명했습니다.

김 정책위의장은 또 “이제는 우리도 말이 아닌 실질적인 법과 세제로 대한민국 산업을 지킬 때”라며 “국민의힘은 민주당과 초당적 협의에도 적극 나서겠다”고 강조했습니다.

‘한국판 인플레이션 감축법(IRA)’으로 불리는 ‘국내생산촉진세제’는 국내에서 최종 제조한 제품을 국내 최종 소비자에게 판매한 경우, 국내 생산량과 판매량에 따라 법인세 공제 혜택을 부여하는 제도입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김민혁
김민혁 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 국민의힘, 전당대회 본경선 진출자 발표…<br>김문수 안철수 장동혁 조경태

[속보] 국민의힘, 전당대회 본경선 진출자 발표…김문수 안철수 장동혁 조경태
윤석열 전 대통령 체포영장 재집행도 무산…이시각 서울구치소

윤석열 전 대통령 체포영장 재집행도 무산…이시각 서울구치소
조국 8.15 사면되나, 대통령실 답변은

조국 8.15 사면되나, 대통령실 답변은
공정위, 미국 하원에 ‘플랫폼법’ 회신…“국내외 기업 차별 없어”

공정위, 미국 하원에 ‘플랫폼법’ 회신…“국내외 기업 차별 없어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.