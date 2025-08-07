국민의힘 “한국판 인플레이션 감축법(IRA) 입법 추진할 것”

국민의힘이 미국발 관세 부과에 대응해 국내생산촉진세제 도입을 포함한 첨단산업 경쟁력 강화 법안, 이른바 ‘한국판 인플레이션 감축법(IRA)’을 추진하겠다고 밝혔습니다.



김정재 정책위의장은 오늘(7일) 국회에서 열린 원내대책회의에서 “세제 혜택이 사라지고 일본·EU와 동일하게 15% 상호 관세 체제로 편입되면서 산업 생태계 전체가 흔들릴 수 있는 중대한 위기에 직면해 있다”며 이같이 밝혔습니다.



김 정책위의장은 “업계는 연간 6조 원에 달하는 관세 부담을 우려하고 있다”며 “그 피해는 대기업뿐만 아니라 협력 중소기업, 부품업체 등 우리 산업의 뿌리에 집중될 가능성이 크다는 것”이라고 지적했습니다.



이어 ‘한국판 IRA 입법’을 통해 “자동차뿐만 아니라 반도체, 이차 전지 등 전략산업을 세제, 금융, 입지 등 종합적으로 뒷받침할 것”이라며, “미국은 IRA를 통해, 일본은 전략 세제를 통해 자국 산업을 보호하고 있다”고 설명했습니다.



김 정책위의장은 또 “이제는 우리도 말이 아닌 실질적인 법과 세제로 대한민국 산업을 지킬 때”라며 “국민의힘은 민주당과 초당적 협의에도 적극 나서겠다”고 강조했습니다.



‘한국판 인플레이션 감축법(IRA)’으로 불리는 ‘국내생산촉진세제’는 국내에서 최종 제조한 제품을 국내 최종 소비자에게 판매한 경우, 국내 생산량과 판매량에 따라 법인세 공제 혜택을 부여하는 제도입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!