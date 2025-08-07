[전격시사] 민형배 더불어민주당 의원 - “‘검찰개혁’ 마침표 찍을 시간…김건희 구속 영장 청구해야, 법리적·정서적 용납 안 돼”

====================================================================

민형배 더불어민주당 의원 - “‘검찰개혁’ 마침표 찍을 시간…김건희 구속 영장 청구해야, 법리적·정서적 용납 안 돼”



▷ 정창준 : <전격 인터뷰> 이번에는 민주당 국민주권 검찰정상화 특별위원회 위원장이신 민형배 더불어민주당 의원 만나보겠습니다. 의원님 안녕하세요.



▶ 민형배 : 반갑습니다.



▷ 정창준 : 국민주권 검찰정상화 특별위원회 어제 출범했는데 특위 어떻게 이끌어 가시겠습니까?



▶ 민형배 : 우선 굉장히 오랫동안 고민해 오고 모색해 오던 이른바 검찰개혁이라고 하는 그런 방향에 충실해야 할 것인데 특위 운영과 관련해서는 세 가지 원칙을 정했어요. 첫째는 다들 말씀하시는 것처럼 더는 늦추면 안된다. 그래서 속도감 있게 하자. 둘째는 그럼에도 불구하고 국민들이 불편해지면 안되니까 그 절차나 시민들의 영향이나 이런 걸 굉장히 정밀하게 검토를 해서 충분히 이른바 국민들의 피해가 발생하지 않도록 하는 데 조심스럽게 접근하자는 거고 그리고 세 번째는 특위만 혼자서 막 나가는 방식은 안 맞다. 여러 단위들과 같이 고민하고 모색하고 의논하고 특히 주권자 시민들의 의견을 충분히 듣자. 그래서 어제 저희가 이를테면 의견 수렴 창구를 하나 개설했습니다. 저희 홈피에 가면 배너가 있고요. 거기에 접근하셔서 이번에 저희들은 검찰 정상화라는 표현을 쓰는데 검찰을 제자리로 돌려놓기 위해서 필요한 의견이면 저희들이 갖고 있는 생각에 대한 비판부터 시작해서 방향 제시든 뭐든 많은 의견을 마음껏 제시할 수 있도록 그런 창구를 만들어 놨으니까요. 국민 여러분께서 잘 활용하시면 좋겠습니다.



▷ 정창준 : 국민 여론을 직접 듣기 위한 창구를 마련하셨군요.



▶ 민형배 : 네.



▷ 정창준 : 국민주권 검찰정상화 특별위원회. 특위 명칭에 우리가 흔히 알고 있는 검찰개혁 특위인데 이렇게 명칭을 좀.



▶ 민형배 : 방향을 좀 잡은 거죠.



▷ 정창준 : 그래요? 의미를 좀 담은 겁니까? 그러면.



▶ 민형배 : 네, 이게 국민주권 시대에 검찰 정상화라고 하는 게 검찰을 제자리로 돌려놓는다고 하는 게 국민주권 시대의 흐름에 맞아야 되지 않겠습니까? 그래서 방향을 그렇게 잡고 간다고 하는 말씀을 좀 드리려고 이렇게 특위 명칭을 바꿨습니다.



▷ 정창준 : 아직 입에 착 붙지는 않습니다, 검찰개혁 특위에 비해서.



▶ 민형배 : 그러시죠.



▷ 정창준 : 정청래 대표 핵심 공약이기도 한데 정 대표가 위원장님을 임명한 배경은 좀 어떻게 보세요?



▶ 민형배 : 아마 저는 두루두루 이렇게 좀 확인을 하셨을 것 같고 제가 검찰 출신이나 법조 출신이 아니어서 그 울타리에 갇히지 않을 것 같다는 생각을 하신 것 같고 잘은 모르겠습니다만 그동안 제가 검찰개혁 관련한 일을 계속해 왔기 때문에 국회에 들어올 때부터 시작해서 지금까지 계속하고 있어서 그래서 아마 그 의지가 분명한 거 아닐까? 이런 생각을 하지 않았을까 싶습니다.



▷ 정창준 : 당내에 앞서도 잠깐 언급 드렸지만 검찰개혁 TF가 있었습니다.



▶ 민형배 : 네, 원내에 있었죠



▷ 정창준 : 이렇게 새롭게 구성하는 이유는 뭔가요?



▶ 민형배 : 이제 그것을 이른바 확장 마무리하려고 하는 겁니다. 제가 어제 모두 발언에서 ‘드디어 마침표를 찍을 시간이 왔습니다.’라고 말씀드렸는데 이제 마무리를 하겠다는 겁니다. 동시에 지금까지 민주당이 10년도 더 됐죠. 오래전부터 검찰을 어떤 방향으로 자리 잡게 할 거냐, 검찰 정상화를 어떻게 가져갈 거냐에 대한 고민이 계속 있었는데 이것의 연속성이라는 측면도 고려됐고요. 이어받아야죠, 그거를 저희 자산인데.



▷ 정창준 : 정청래 대표는 검찰개혁 입법 목표를 추석 전으로 잡았습니다. 특위의 향후 타임테이블은 어떻게 됩니까?



▶ 민형배 : 크게 보면 두 단계고요. 그 두 단계의 1단계는 검찰의 구조 개혁입니다. 그러니까 큰 틀을 잡아서 이거는 입법을 추석 전까지 완료하는 것이 모든 단위가 저희 쪽에서는 그렇게 합의가 된 거죠, 이를테면. 그리고 국민들도 그걸 계속 요구하고 있고. 그래서 큰 틀, 그러니까 검찰에서 수사 기소를 분리해서 중수청, 공소청 그리고 국수위 이 존재를 어떤 식으로 규정할지 좀 봐야겠습니다만 그런 큰 틀을 잡는 일은 입법까지 완료하는 걸 추석 전까지로 잡고요.



▷ 정창준 : 입법 마무리.



▶ 민형배 : 네, 법안 초안은 8월 말, 9월 초에 또 기존에 검토되어 있는 게 많이 있습니다. 저랑 김용민 의원, 장경태 의원이 같이 발의해 놓은 법안도 있고 또 말씀하신 원내 TF에서 준비해 둔 것도 있고 그전부터 계속 고민해 온 내용이 21대 때부터 저만 해도 알고 있기 때문에 그런 내용들을 기반으로 해서 이번에 정책 전문위원단을 둬서 거기서 정밀하게 검토를 해서 8월 말, 9월 초면 나올 것 같습니다. 그러니까 그다음 단계는 이제 형사사법 체계의 운영에 대해서 구체적으로 세밀하게 이렇게. 특히 이 대목에서 주목할 게 수사 지연이나 국민들의 피해가 생기지 않도록 하는 이 작업은 주로 다듬는 작업을 추석 이후에 하고요. 추석 전에는 큰 얼개를 마무리하려고 합니다.



▷ 정창준 : 그러면 8월 말, 9월 초에 나온다는 건 큰 틀, 그러니까 민주당의 어떤 당론으로서의 검찰개혁 법안이 이제 큰 틀이 나오는 거고 실제 운용 과정의 세세한 정리는.



▶ 민형배 : 수사 절차나 형사 소송에 관한 문제나 그런 내용들은 조금 더 다듬어야겠죠. 그렇게 나눠 있고 1차 내에서만 보자면 옛날로 표현하면 당정청, 그러니까 당정대가 이것에 대해서 공유를 하고 합의를 하고 그리고 무엇보다도 국민들, 전문가들 이쪽의 의견을 충분히 듣고 이런 기간이 지금부터 한 2주 이내에 상당히 속도감 있게 진행이 될 겁니다. 그러고 나면 저희들이 내부에 전문가 워크숍 같은 걸 한 번 더 해서 최종적으로 안을 만들어서 8월 말, 9월 초에 공개를 해야죠, 내용을. 그러고 나면 입법 과정에 이제 들어가야죠.



▷ 정창준 : 이게 당장 오늘부터 당과 정부, 대통령실 간의 협의기구가 가동이 된다고요?



▶ 민형배 : 그러니까 그런 우려가 있죠. 당이 너무 앞서가는 거 아니냐랄지 당만 혼자서 가는 거 아니냐랄지. 그런 게 아니다. 당과 정부가 당정이 충분히 호흡을 맞춰 간다. 그리고 이게 실무적으로 보면 나중에 정부 조직을 바꿔야 되고 또 거기에 따라서 부수적으로 진행돼야 할 절차가 많거든요. 아주 쉽게 나중에 이 법안을 만들어 놨는데 시행을 언제 할 거냐에 따라서 예를 들면 KICS라고 하는 전산 시스템이 있거든요.



▷ 정창준 : 어떤 겁니까?



▶ 민형배 : KICS라고 하는 전산 시스템이 있는데 이게 형사사법 체계 전체가 엮여 있어요, 기구들이 다. 그러면 수사 기소 분리를 했을 때 이 시스템이 정상적으로 운용되도록 하는 그런 과정에 대한 준비가 있기 때문에 그런 걸 정부가 입법만 하면 끝나는 게 아니고 이걸 집행하는 과정에서 어떻게 다듬어야 할지 조율해야 할지 이런 문제가 있기 때문에 당연히 당정대가 같이 나가야 되는 거죠.



▷ 정창준 : 수사 기소 분리라는 큰 틀 아래서 세부 내용이 문제인데 앞서도 큰 틀 이 부분은 지금 민주당의 검찰개혁 4법을 보면 검찰청 폐지 그리고 중대범죄수사청과 공소청, 국가수사위원회 신설 이건 큰 틀로 가는 거죠?



▶ 민형배 : 그렇죠. 거기에 플러스 수사기관으로서의 고위공직자범죄수사처, 공수처의 기능을 좀 확대할 것이냐 하는 부분을 검토해야 돼서 실제로 검찰청법 폐지 법안은 아주 간단합니다. 검찰청법을 폐지한다 이러면 끝이거든요. 그래서 그거는 입법은 맞지만 특별한 입법이라 할 게 없고 지금 말씀하신 대로 공소청 이거를 어떻게 설치 운용할 것이냐. 중수청 이거를 어디에 어떻게 설치 운영할 것이냐. 그리고 국수위 이거를 독립된 단위로 어디에 배치할 거냐. 그리고 공수처의 기능을 현재대로 둘 거냐. 왜냐하면 이게 수사와 다 연결돼 있으니까. 기소는 이제 오롯이 이제 공소청에 놔두고. 4가지 법안을 주로 좀 다뤄야 합니다. 그런데 나머지 3개 법안은 이른바 제정법이 되는 거고 하나 이 공수처법은 개정을 좀 해야겠죠.



▷ 정창준 : 이게 어디에 두느냐가 왜 중요한 겁니까? 보니까 중대범죄수사청도 이걸 행안부에 둘 거냐, 법무부에 둘 거냐 이런 얘기들이 나오던데.



▶ 민형배 : 기능의 유기적 배치 연관 이런 것들 때문이죠. 그러니까 수사 기소 기능을 담당하는 중수청과 공소청을 동시에 특정 부처에 놔두면 수사 기소 분리라고 하는 대원칙에 이게 좀 희석될 수 있기 때문에 이걸 좀 분리해둬야 된다. 그럼 어디 둘 거냐? 예를 들면 그래서 수사 쪽은 행안부 쪽으로 가자. 공소, 기소 쪽은 법무부에 두자 이런 의견이 나오는 거죠. 아직 확정되지는 않았지만 아마 다음 주쯤에서 그 틀에 대한 큰 틀은 마무리가 될 것 같습니다.



▷ 정창준 : 야당에서는 공청회 같은 데 보면 정치 검찰 사라지면 정치 경찰 나오는 것 아니냐 이런 얘기도 합니다. 어떻습니까?



▶ 민형배 : 바로 그런 것 때문에 국수위를 고민하고 있는 겁니다. 그러니까 수사기관이 혼선을 일으키거나 갈등을 일으키거나 아니면 너무 비대해지거나 이걸 좀 민주적으로 통제하는 장치가 필요하지 않겠습니까? 그런 고민을 충분히 해야 될 겁니다.



▷ 정창준 : 검찰개혁 아까 목표 두 번째에 이 말씀도 하셨는데 국민들이 좀 효능감을 느끼게 해야 될 겁니다. 검찰개혁 한다고 그랬는데 나한테는 뭐가 달라지는 거지? 이런 부분에 대해서는 어떤 말씀을 좀 주시겠습니까.



▶ 민형배 : 하나는 인권 보호고. 그러니까 수사 과정에서 인권 침해가 있어서는 안된다. 또 하나는 민생에 도움이 돼야 된다. 여기서 민생은 대개 수사 그리고 기소하는 이 과정까지 재판까지 쭉 전체 과정에서 실체적 진실, 그러니까 사실이 가려지거나 아니면 이게 드러났는데 왜곡되지 않아야 될 것 아닙니까? 그래야 국민들 피해가 없을 테니까. 또 절차가 너무 복잡해서 진행 과정이 지연되면 그게 제일 또 불편한 일이거든요. 이거는 법조인들도 불편하고 피의자, 피해자들도 불편할 수 있고 그리고 당국도 불편할 수 있거든요. 그래서 이거를 어떻게 하면 최소화할 거냐 이것 때문에 나온 얘기 중에 하나가 검찰에 그래도 뭐 보완 수사권 같은 건 둬야 되는 거 아니냐. 왜냐하면 시간이 별로 없는데 이걸 다시 경찰에 보내서 수사기관에 보내서 수사를 다시 보완해달라 이렇게 하면 길어질 수 있단 말이에요. 그런데 대원칙은 수사권이라고 하는 것 자체는 일단 공소청의 검사들에게는 없다. 없는데 이거를 보완하기 위해서 어떤 걸 둘 거냐. 이를테면 전산 시스템을 바로 제대로 갖춰서 검사가 그냥 당시 바로 그 시간에 그걸 수사했던 사법경찰관에게 이거 이 부분 좀 보완해 주세요라고 바로 할 수 있으면 사실 검사가 굳이 수사권을 갖고 있지 않아도 되죠. 또 이런 거랄지 아니면 검사가 기소를 하기 전에 꼭 확인해 보고 싶은 사항이 있으면 의견을 들을 수 있는 의견 청취 같은 걸 가능하게 한다지. 물론 이것도 결국 조사하는 거고 결국 수사에 해당되는 거 아니냐라고 해서 사실 조사, 수사, 의견 청취 이런 개념이 어떻게 정리될 것인지도 저희가 좀 더 들여다봐야 될 부분입니다. 그러니까 모든 의견에 관해서 내용을 이렇게 확보하는, 정보를 확보하는 이 과정에 대해서 수사라는 말을 어디까지 붙일 수 있지? 이런 데 대한 고민이 있는 거죠.



▷ 정창준 : 저희가 언론 보도를 보니까 어제 특위 회의에서 보완 수사권 검찰에 남겨둬서는 안된다 이 부분은.



▶ 민형배 : 확정을 했습니다. 이거는 국민적인 그런 정서로 보면 이른바 저희가 보기에는 내란의 뿌리였는데, 이게. 이 상황에서 정치 검찰이 뭔가 개입해서 수사 내용을, 사건 내용을 왜곡할 수 있거나 자의적으로 조작할 수 있는 이 가능성을 없애려고 하면 기본적으로 수사권을 두지 않는 게 맞다. 그런데 보완 수사를 해야 될 때 어떻게 할 거냐 하는 게 있었는데 보완 수사권도 조금 전에 말씀드린 것처럼 수사라는 게 뭐냐, 어디까지냐 이런 점을 고려했을 때 어쨌든 보완 수사를 요구할 수 있기 때문에 보완 수사 요구권은 갖고 있겠지만 보완 수사권 자체, 즉 직접 수사를 하는 것은 직접 하는 거든 간접적으로 하는 거든 여러 가지가 있을 텐데 수사권이라는 건 그게 보완 수사든 직접 한 거든 뭐든 이거는 일단 두지 않는 게 기본적인 원칙이다 이렇게 정한 거죠.



▷ 정창준 : 보완 이게.



▶ 민형배 : 보완 수사 요구권이 있고.



▷ 정창준 : 요구권은 가질 수 있는 거지만 예를 들면 보완 수사권 자체는 이건 수사 기소 분리와 다르기 때문에.



▶ 민형배 : 직접 수사하는 건 없다. 그래서 수사 인력은 적어도 공소청에는 존재하지 않는다.



▷ 정창준 : 그 말씀이시군요. 그러니까 1차 경찰 조사가 좀 잘못됐을 때 보완 수사를 요구할 수 있는 권한은 지금 논의를 좀 하고 있는 거죠?



▶ 민형배 : 당연히 그거는 있어야 될 것 같아요, 없으면 이제 기소를 하는 데 어려움이 생길 수 있으니까. 일부 언론에서 지금 보도가 보완 수사 요구권도 없앤다 이렇게 나온 게 있는데 그거는 사실과 다르다고 보면 됩니다, 어제 말씀드린 걸로 기준으로 하자면.



▷ 정창준 : 이게 이제 보완 수사권과 보완 수사 요구 이 부분이 잠시 조금 단어에서 좀 차이가 있어서 그렇습니다.



▶ 민형배 : 그러니까 이게 뭐가 중요하냐면 관점이 중요해요. 지금까지 자꾸 수사 주체, 기소 주체의 입장에서 이걸 바라보면 정말 저희들이 생각하는 개혁의 방향을 제대로 잡기 어렵습니다. 이건 그야말로 수용자 입장 혹은 시민들 입장에서 이걸 바라봐야 그 시각을 정확하게 정립할 필요가 있죠. 그래야지 이게 이 사건이 진행되는 모든 과정이, 그러니까 수사를 담당하는 사람들이나 이른바 기관, 기구 입장에서 보면 자신들의 편의를 우선하게 돼 있거든요. 그런데 반대로 해야죠. 그것에 연관돼 있는, 관련돼 있는 시민들이 어떤 영향을 받게 되느냐. 그래서 말씀드린 대로 이게 결국 검찰개혁이 민생이다라고 하는 건 그런 효율성을 시민이 느끼는, 효능감을 맛볼 수 있게 해줘야 되는 것.



▷ 정창준 : 특검 얘기로 좀 넘어가 보겠습니다. 김건희 여사 어제 특검에 출석을 했는데 ‘저같이 아무것도 아닌 사람이 심려를 끼쳐 죄송하다. 수사 잘 받고 나오겠다.’ 이렇게 짧은 메시지를 냈습니다. 어떻게 들으셨습니까?



▶ 민형배 : 저는 그 말 자체가 역시 저렇게 생각하고 있으니까. 지금 윤석열, 김건희 이 두 부부의 제일 큰 문제는 뭐냐 하면 권력을 자신들 거라고 착각한 거거든요. 사유화한 거예요. 이게 그래서 내 마음대로 해도 된다고 착각한 거예요. 그러니까 어떻게 생각하냐면 저같이 아무것도 아닌 사람이라고 생각해요. 지금 아무것도 아닌 사람이 아니잖아요. 대한민국 헌정 사상 처음으로 대통령 부인이 특검의 수사를 받고 있어요. 전직 대통령 부인이 특검 수사를 처음으로 받는 겁니다. 이건 아무것도 아닌 게 아니에요. 그러니까 자신들이 행사한 그 권한 권력을 그냥 편하게 자기 것처럼 아무렇지도 않게 생각한 거예요. 이 대목 때문에 저는 어떻게 이렇게 말할 수가 있지? 그리고 또 한 장면이 더 있던데 어제 제가 그걸 자세히는 못 봤습니다만 보니까 에코백을 들고 나왔다 그러더라고요. 이건 무슨 상징 조작을 해보고 싶은 건지 모르겠는데 에코백을 들고 나와서 수사 잘 받고 나가겠다. 뭐 무슨. 국민들이 어떻게 봤을까요? 이거를. 저는 되게 착잡했어요. 저런 사고방식이었으니까 지금까지 이 부부가 이런 짓을 했구나 정말. 그런 느낌이 확 들어서 상당히 불쾌했습니다. 특히 한 번도 반성의 기미가 안 보이잖아요, 지금도.



▷ 정창준 : 표현은 죄송하다고 했지만.



▶ 민형배 : 그 태도로 보면. 그러니까 진심을 담아서 진정성 있게 지금 국민들이 받아들이지 못하는 거죠.



▷ 정창준 : 김건희 여사 주요 혐의를 모두 부인했다고 합니다. 특검이 김건희 여사를 불렀을 때는 혐의 상당 부분을 다져놨다고 볼 수 있겠죠?



▶ 민형배 : 저는 그렇게 봅니다.



▷ 정창준 : 구속영장 청구 바로 갈까요?



▶ 민형배 : 갈 것 같은데요, 가야 하고. 지금 상황에서 구속영장은 아마 이게 단순히 법리를 따져서 기본적으로 법리에 기초해서 하겠지만 정서적으로 봐도 이게 잘 용납이 안돼요. 물론 정서만 가지고 영장을 청구하는 건 안 맞지만 법리가 뒷받침되는 것이 전제지만 그렇게 여러 가지 사안들이 지금 걸려 있고 도이치모터스 주가 조작, 명태균 공천 개입 의혹, 건진법사 청탁 의혹 이런 게 다 막. 알선수재, 공직선거법 위반, 뇌물 수수, 자본시장법 위반 이런 게 다 걸려 있잖아요. 이런 상황에서 특검이 자료 준비를 제대로 안 해서 할 리가 없고 그리고 그렇게 보면 조사를 마쳤는데 구속영장을 청구하지 않으면 오히려 이상할 것 같아요. 또 잘못하면 뭐 봐주기냐 이렇게 나올 거고.



▷ 정창준 : 지금 이제 관심이 있는 건 또 불러서 조사를 더 할 것이냐 아니면 바로 칠 것이냐 이제 이런 부분들을 좀 관심을 갖는 것 같습니다.



▶ 민형배 : 그 부분까지는 제가 잘 감이 안 잡힙니다.



▷ 정창준 : 김 여사에 대한 의혹 지금 언급을 해 주셨지만 16가지나 됩니다.



▶ 민형배 : 제가 생각한 것보다 훨씬 많네요.



▷ 정창준 : 특히 주목하고 있는 부분 혹시 있으신가요?



▶ 민형배 : 제일 지금 주목이 되는 건 주가 조작이죠. 그러니까 경제 범죄라고 하는 게 사실은 아주 고약한 범죄 행위입니다. 이건 자기가 일을 통해서 정당한 대가로 혹은 자기가 정당한 투자를 통해서 확보하는 거하고 달리 이 시장 자체를 교란시킨 거잖아요, 자기 이익을 위해서. 그래서 저는 이게 제일 큰 것 같아요. 뭐 조그마한 백을 받았느니 뭐 이런 것도 있지만 그중에서도. 선거법 위반 개입 이것도 뭐 그냥 넘어갈 수 있는 건 아니지만 저는 주식 시장을 교란시킨 행위가 제일 큰 것 같아요.



▷ 정창준 : 그 부분의 수사를 좀 주목하고 계시다.



▶ 민형배 : 네.



▷ 정창준 : 김건희 특검팀에서 발부받은 윤석열 전 대통령의 체포영장 집행 시한이 오늘입니다.



▶ 민형배 : 오늘 지금 갔다는데요? 지금 현장에 갔다고.



▷ 정창준 : 네, 지금 아마 속보들이 나오고 있는데 오늘 상황은 좀 어떻게 전망하세요?



▶ 민형배 : 특검의 의지는 분명하던데요. 집행한다, 강제 구인한다 이렇게 돼 있던데 제가 법안 발의를 하나 오늘 아침에 할 생각인데 교도소라고 하는 곳이, 감옥이라고 하는 것이 수사력이 강제적으로 행사되는 데 제한이 있더라고요. 그런 부분 때문에 어쩔지는 모르겠습니다. 또 아주 입에 올리기도 좀 민망하긴 한데 그냥 그렇게 속옷만 입고 버틴다 이게 그럴 경우에 어쩔지. 아마 그래도 지금 특검은 어떻게든 강제 구인을 하려고 하는 것 같습니다.



▷ 정창준 : 앞서 신지호 국민의힘 전 전략기획부총장도 저희 인터뷰를 했는데 그런데 그렇게 강제 구인을 해서 데려온다고 해도 진술 거부권을 행사하면 실효성은 없지 않느냐 또 이런 얘기도 있습니다.



▶ 민형배 : 그거는 윤석열 입장에서 보면 그렇게 할 수 있는데 특검 입장에서 보면 그게 아니죠. 그 과정을 통해서 설령 진술 거부를 한다고 해도 특검이 증거로서 확보한 것들이 있을 거고 그 과정에서 그거를 나름 확인하는. 그러니까 진술을 거부한다는 것은 이를테면 그 변명의 여지가 없는 경우가 많거든요. 물론 자신을 보호하기 위해서 그런 경우가 있지만. 그래서 그건 오히려 그런 점에서 보면 일단 진술 거부를 한다고 해도 조사 과정을 거치는 것 자체가 의미 있지 않을까 싶습니다만.



▷ 정창준 : 속보를 좀 전해드리면 특검이 이제 구치소에 들어갔고요. 곧 윤석열 전 대통령 체포영장 집행을 시도할 것으로 보입니다.



▶ 민형배 : 덧붙이면 오늘 안되면 또 한다고 했지 않습니까.

▷ 정창준 : 근데 영장을 또다시 청구해서?



▶ 민형배 : 네, 그러니까 윤석열 쪽 입장에서 보면 빨리하는 게 맞죠. 그렇게 버텨서 계속 자기 체면만 엉망으로 구겨지는데.



▷ 정창준 : 국민들이 지켜보고 있으니까요.



▶ 민형배 : 네.



▷ 정창준 : 민주당 이춘석 의원의 차명 주식 거래 의혹 파장 큽니다. 당에서는 제명 조치라는 초강수를 뒀습니다. 탈당으로 문제를 끝내지는 않겠다 이런 의지인가요?



▶ 민형배 : 그렇다고 봐야죠. 탈당을 하면 대개 그걸로 해서 그냥 지나가는데 이 경우는 사안이 중대하기 때문에 그냥 갈 수 없다 이렇게 해서 제명 카드를 활용한 거 아니겠습니까?



▷ 정창준 : 초기의 해명이 너무 좀 납득하기 어려웠습니다. 휴대전화를 헷갈려서 제 것을 들고 주식장을 본 것 같다. 이 부분 들었을 때 어떠셨어요?



▶ 민형배 : 참 중진 의원의 품위하고는 좀 어울리지 않는 것 같은 그런 느낌인데요. 제가 그 상황을 정확하게는 모르겠습니다, 그냥 저도 전해 들은 거라서. 그렇게 좋아 보이지 않았습니다.



▷ 정창준 : 또 하나 중요한 문제가 이해충돌 문제입니다. 이춘석 의원이 국정기획위 경제2분과장을 맡았기 때문에 AI 정책을 설계했는데 거래 주식이 관련 기업이었습니다. 지금 이 부분이 좀 쟁점인 것 같습니다.



▶ 민형배 : 제가 검찰개혁 특위를 지금 맡고 있는데 그 부분에 대해서 구체적으로 말씀드리는 건 적절하지 않은 것 같습니다만 대개 이해충돌이라고 하는 것은 직관적으로 알 수 있거든요, 자신이 뭘 하고 있으면. 그러니까 그거는 잘 들여다보면 개개인의 양심의 문제와 맞닿아 있는데 이게 형식화돼서 나타나는 게 이해충돌이라는 이런 걸로 오는 건데 어떤 이익을 두고 그렇게 부딪히면 대개는 절제하는 게 맞죠. 하지 않는 게 맞는데 되게 안타까운 대목이죠, 만약 그게 사실이라면. 제가 지금 구체적으로 확인을 할 수 없어서 모르겠는데.



▷ 정창준 : 아직 수사가 좀 진행이 돼야겠죠.



▶ 민형배 : 네, 확인 좀 해봐야겠죠.



▷ 정창준 : 만약에 수사가 진행이 돼서 확인이 된다면 이건 제명까지 가야 되는 사안으로 보십니까?



▶ 민형배 : 제명이 아니라 이걸 어떻게 할 것인지. 제명은 이미 됐고요.



▷ 정창준 : 의원직.



▶ 민형배 : 의원직 박탈, 의원직 제명. 당직이 아니고 의원직 제명. 그걸 지금 제가 뭐 미리 앞당겨서 할 수 없는데 그 결과를 한번 보시죠.



▷ 정창준 : 국민의힘, 국정기획위 경제분과 관계자 전원에 대한 주식 거래 전반에 대한 전수조사가 필요하다 이런 얘기를 했는데 이거 어떻게 보십니까?



▶ 민형배 : 그거는 지나친 정치공세 같은데요? 그분들을 다 잠재적 범죄자로 몰아가자는 건데 정치 공세로서 그렇게 말할 수 있을지 모르지만 그게 실행될 수는 없다고 봅니다. 어떻게 거기 있는 모든 분들을. 그래서 혐의가 없는 분들은 어떻게 할 건데요. 그래서 혐의가 하나도 안 나오면 어떻게 할 건데요. 그리고 그런 정도 할 수 있지 않겠어요? 만약 필요하면 혹시 그런 분들이 있으면 자진해서 사퇴하시라 이렇게 할 수 있겠죠, 이건 윤리 문제니까. 그렇지만 그거를 마치 범죄자 취급을 해서 모두 다 들여다보자 그러면 온 국민을 다 상대로 해서 그렇게 해야죠.



▷ 정창준 : 더 나아가서 국회의원들의 차명 재산 전수조사 한번 해보자 이건 실현 가능성이 있을까요?



▶ 민형배 : 그거는 뭐 없을 것 같습니다. 없을 것 같은데 그런 얘기는 할 수 있을 것 같아요. 혹시 재산 신고를 했는데 제대로 되지 않았냐. 근데 실제로 재산 신고 과정에서 그런 것들을 다 하거든요, 이미. 근데 그걸 숨겨 놓고 있으면 그거는 거기에 따른 처벌 대상이니까 그걸 밝혀내는 일을 할 수 있을 텐데 이미 그런 과정을 거쳤어요. 공직자 재산을 등록하면 거기에 검증을 다 합니다. 근데 그거를 말은 그렇게 할 수 있을지 모르지만 의원들을 그렇게 잠재적 범죄자로 취급하고 한다? 이게 가능할까요? 저는 뭐.



▷ 정창준 : 현실적으로는. 민주당 법사위원장으로 추미애 의원을 내정했습니다. 더 센 위원장이 왔다 이런 평가가 나오는데 어떻습니까?



▶ 민형배 : 더 센 위원장? 법사위원장이 더 센 위원장이 있고 덜 센 위원장이 있고 이거는 정치적인 그냥 그런 언사인 것 같고요. 오히려 저는 좀 무게감 있는, 그래서 법사위를 잘 이끌 수 있는 아주 적절한 분을 모신 거 아닌가 싶은데요. 그걸 해주신 게 참 고마운 일 아닌가요? 사실 당 대표 지내고 법무장관도 하셨고 여러모로 봐서 지금 이 문제, 법사위를 이끌어 가는 데서 해주기만 하신다면 묵직한 그리고 그런 정도의 커리어가 있는 분이 법사위 가지고 정치적인 다른 뭘 하지는 않으실 거 아니에요. 그래서 저는 검찰개혁에 대한 의지도 반영돼 있는 것 같고 법사위의 파행을 막고 잘 이끌어 갈 수 있는 그런 적임자고 오히려 그런 걸 맡아주신 게 제가 보기에는 되게 용기를 내신 것 같은데요.



▷ 정창준 : 짧은 답변을 하나 기대하겠습니다. 오늘 법무부에서 사면심사위원회가 열린다는데 정치인 사면 이번에 필요할까요?



▶ 민형배 : 예, 필요한 만큼 저는 해야 된다고 봅니다.



▷ 정창준 : 정치인 사면도 필요하다. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 더불어민주당 국민주권 검찰정상화 특위 위원장 민형배 의원이었습니다. 고맙습니다.



▶ 민형배 : 고맙습니다.



