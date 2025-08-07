[전격시사] 신지호 국민의힘 전 전략기획부총장 - “김건희 “아무것도 아닌 사람” 구속 가능성 줄이려…국민의힘 신임 대표? 책임당원 선택이 최대 변수”

====================================================================

신지호 국민의힘 전 전략기획부총장 - “김건희 “아무것도 아닌 사람” 구속 가능성 줄이려…국민의힘 신임 대표? 책임당원 선택이 최대 변수”



▷ 정창준 : <전격 인터뷰> 1부에서는 신지호 국민의힘 전 전략기획부총장 만납니다. 안녕하세요.



▶ 신지호 : 네, 안녕하세요.



▷ 정창준 : 국민의힘 당대표 예비경선 투표가 마감이 됐습니다. 오늘 아침에 경선 결과가 발표될 예정인데 어떻게 예상하세요?



▶ 신지호 : 글쎄요. 저도 이게 쉽지가 않은 게 일반 국민 여론조사 50% 그다음에 투표권을 갖고 있는 책임당원 한 칠십 몇만 명 되는데 그중에 아주 일부에게만 전화 조사를 합니다. 그런데 몇 개 보도되고 있는 여론조사 보면 이게 역선택 방지 조항이 적용되거든요. 그러니까 국민의힘 지지층 내에서는 이른바 반탄파가 우위를 점하는 조사들이 좀 나오고 있어요. 그런데 그거를 어떻게 볼 것인가 하는 것인데 지금 저희 당의 지지율이 지난번 NBS 조사에서는 17%, 그러니까 대선 직후에 거의 반토막이 났거든요. 이른바 여론조사상 국민의힘 지지층은 거의 짠물만 남은 거 아니냐. 그러니까 합리적 중도 보수 이런 분들은 이미 외면을 하고 있는 게 아니냐 뭐 그런 진단인데.



▷ 정창준 : 지금 국민 여론조사를 말씀하시는 거죠?



▶ 신지호 : 네, 국민 여론조사. 그런데 오늘 예비경선은 70만 책임당원 중에 아주 일부만 조사를 한 거지만 본선 가서는 전체가 다 투표권을 갖고 있거든요.



▷ 정창준 : 그렇죠. 당원 80%, 국민 여론조사 20%.



▶ 신지호 : 그러니까 당원 투표에서 결국 결정이 되는데 아시다시피 저희 5월 10일로 기억이 됩니다. 김문수 후보를 한덕수로 교체하는 이른바 한밤 폭거가, 강제 후보 교체가 일어나지 않았습니까? 그때 그거를 부결시킨 게 책임당원 투표였습니다. 그런 게 있기 때문에. 그다음에 책임당원들의 정치 의식이 비당원보다는 아무래도 좀 높지 않겠습니까? 관심이나 그런 측면에서요. 그래서 약간 좀 전략적 선택 이런 것도 할 수 있다. 당이 지금 놓인 처지를 봤을 때 어떤 쪽이 되어야. 그러니까 저는 이번에는 인물 대결이겠지만 인물 대결 못지않게 어떤 흐름으로 가야만 이 당이 그나마 좀 다시 회복할 수 있을까 하는 거에 대한 전략적 선택을 책임당원들이 얼마나 하는가가 최대 변수가 되지 않겠나 싶습니다.



▷ 정창준 : 그런 부분으로 당심이 어떻게 변할지 지금 조금 예측은 좀 어렵다?



▶ 신지호 : 네.



▷ 정창준 : 정청래 의원이 민주당 대표로 당선된 것이 국민의힘 전당대회 판세에도 좀 영향을 미칠까요?



▶ 신지호 : 감정적인 영향은 좀 미치지 않을까 싶은데 악수는 사람하고 하는 것이다 그러면서 아예 상대 파트너로서 취급조차 안 하고 있는 것인데 감정적 영향은 불쾌하죠. 불쾌하기 짝이 없는데 그런데 잘 생각해 봐야 될 것이 강대강 충돌로 갔을 때 여당 대표가 저렇게 나온다 해서 이쪽도 우리도 정청래 인정 않겠다. 여당 대표로 인정 않겠다. 극좌 아니냐. 과거에 미 문화원 그 사건 예를 들면서 그렇게 강대강 충돌로 가면 누가 남는 장사가 될 것인가는 냉정하게 따져봐야 될 것 같습니다.



▷ 정창준 : 그래서 정청래 대표가 되면서 오히려 국민의힘에서는 혁신보다는 강경한 대여투쟁 적임자가 부각되는 거 아니냐 이런 또 분석도 있어서 여쭤본 겁니다.



▶ 신지호 : 그래서 바로 지금 방금 전에 말씀드렸던 감정적으로는 우리 자체를 무시하는 게 아니라 존재 자체를 인정 안 하잖아요. 그러니까 세게 치받고 싶은 감정이 생기는 건 인지상정인데 전략적 판단을 해보면 그럼 강대강 충돌하면 누구에게 유리할 것인가. 어느 쪽에 유리할 것인가. 그런데 저는 정청래 대표가 이걸 오히려 꼬드기고 있는 측면이 있다고 봐요. 왜냐하면 지금 1년짜리 대표 아닙니까, 이재명 전임 대표의 남은 잔여 임기. 그러니까 1년짜리 대표를 하고 끝내고 싶은 사람이 어디 있겠어요. 또 새로운 2년을 하고 싶겠죠. 그래서 3년을 해서 차기 2028년 총선 공천권까지 행사하고 싶어 할 겁니다. 이건 뭐 99.9% 그럴 거예요. 그러려면 내년 지방선거 이겨야 되잖아요. 지금 정청래 대표의 국민의힘을 향한 모든 발언은 내년 지방선거용이다 이렇게 봐야 될 것 같고 위헌 정당으로 몰아서 해산하겠다 하는 것도 지방선거 핵심 전략을 스스로 드러낸 거라고 봐요.



▷ 정창준 : 잠시 공지 하나 하고 가겠습니다. 앞서 신지호 부총장이 얘기한 여론조사 개요 말씀드립니다. 엠브레인퍼블릭, 케이스탯리서치, 코리아리서치, 한국리서치가 지난달 21일에서 23일까지 3일간 만 18세 이상 남녀 1,001명을 대상으로 진행한 조사 결과입니다. 정당 지지도는 민주당 43%, 국민의힘 17%로 나왔습니다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 김문수 후보 고심을 했다고 하는데 보수 성향 유튜버가 주최하는 토론회에 출연하기로 했습니다. 장동혁 후보에 이은 건데 김문수 후보 출연 배경은요?



▶ 신지호 : 결국 그쪽 이른바 극우 유튜버들에게 굴복하고 포획되는 거 아닌가 이렇게 보이는데 저는 처음에는 김문수 후보가 그래도 장동혁 후보보다는 정치 경력 면에서는 굉장히 풍부한 경험을 갖고 있기 때문에 좀 오히려 같이 가는 듯하면서 장동혁 후보를 약간 자극해서 본인보다도 더 오른쪽, 그러니까 초극우 이런 식으로 몰아내고 본인은 그래도 그런 아주 초극우하고는 조금 한 발 떨어진 약간 합리적인 이미지를 만들려고 할 것처럼 하다가 또 몸을 빼는 거 아닌가 이렇게 생각을 했었어요. 그런데 그게 아니었어요. 결국 이들에게 굴복하고 포획됐는데 그래서 그렇게 좀 바뀐 사연이 뭔가 봤더니 장동혁 후보가 거기에 한 번 나갔었잖아요. 그 이후에 이른바 유튜버들이 김문수 후보를 맹폭했어요. 장동혁은 이렇게까지 성실하게 응하고 우리들의 어떤 기준에서 보면 나름대로 만족할 만한 여러 가지 방안들을 제시하는데 김문수는 도대체 뭐냐. 부자 몸조심하는 거냐. 자기가 뭐 다 됐다고 생각하느냐. 착각하지 마라. 이거는 굉장히 점잖은 표현이고요. 아주 험한 표현들도 많습니다. 김문수 이따위로 해갖고는 이거 미래 없다 그러고 김문수를 맹폭하는 거예요. 결국 거기에 김문수 후보도 굴복하는 거 아닌가 이렇게 보여집니다.



▷ 정창준 : 한동훈 전 대표 정치적인 메시지는 계속 내고 있는데 이른바 혁신파 지원하나요?



▶ 신지호 : 며칠 전에 그저께인가요? 페북 메시지를 냈는데 특정인을 지지하거나 그러지는 않지만 이제 개혁과 혁신의 길로 가야 된다. 그런 후보에게 힘을 실어달라 하는 메시지를 내고 있죠.



▷ 정창준 : 국민의힘 혁신위 혁신안도 좌절이 됐습니다. 전당대회는 흥행이 안되는 분위기에요. 어떻게 보고 계세요?



▶ 신지호 : 일반 국민, 그러니까 민심의 중앙값 국민적 눈높이하고 굉장히 동떨어져 있는 그들만의 리그 이렇게 되다 보니까 흥행이 되기가 좀 어려운데 앞으로 그러면 남은 기간에 어떻게 될 것인가 하는 건데 저는 이른바 개혁, 혁신 이쪽을 주장하는 후보들이 좀 더 분발해서 이슈 파이팅을 좀 했으면 좋겠어요. 이렇게 한번 확 좀 바꿔보겠다든가.



▷ 정창준 : 후보들의 역량이 좀 발휘됐으면 좋겠다 이 말씀하셨습니다. 특검 얘기 좀 해볼게요. 김건희 여사가 특검에 출석하면서 ‘아무것도 아닌 사람이 국민께 심려 끼쳐 죄송하다.’ 이렇게 입장을 밝혔습니다. 출석 모습은 좀 어떻게 보셨습니까?



▶ 신지호 : 이건 전형적인 책임 회피고 국민 정서에도 역행하는 것이고 오히려 여론의 뭇매를 맞을 것 같고요. 그리고 구속영장 청구도 저는 특검이 오늘 하지 않을까 이렇게 봅니다.



▷ 정창준 : 그래도 진술 거부권을 쓰지는 않았어요, 혐의를 부인하긴 했지만. 이렇게 좀 조사에 임하는 배경은 소명에 좀 자신이 있다는 건가요?



▶ 신지호 : 소명에 자신이 있다기보다는 제가 봤을 때 구속 사유를 좀 관리하기 위한 거 아니겠는가. 윤 전 대통령하고 그 점에서는 조금 다르잖아요. 차별화가 되는데 윤 전 대통령은 조사 자체를 좀 거부하거나 비협조하는 모습이라면 본인은 그래도 성실하게 응하고 있지 않느냐. 그런데 이제 부부 동시 구속에 대한 어떤 부담감을 특검도 갖고 있을 테니까 상대적으로 이런 모습을 보이는 게 구속의 가능성을 좀 줄이는 것 아니냐 그런 판단을 했지 않을까 싶습니다.



▷ 정창준 : 그런 분석을 하시는군요. 윤 전 대통령에 대한 체포영장 집행 시한이 오늘입니다. 오늘 재집행을 시도할 것으로 보이는데 오늘은 좀 어떨까요?



▶ 신지호 : 글쎄요. 저는 윤 전 대통령 기질이나 성정상 쉽게 응할 것 같지는 않습니다.



▷ 정창준 : 그러면 오늘도 또 서로 대립이 이루어질 텐데 정성호 법무부 장관도 일단 교정당국에 협조를 지시했어요.



▶ 신지호 : 그러면 물리력을 행사해서 서울구치소에서 특검 사무 조사실까지 데리고 온다. 그래서 거기서 진술 거부권 행사하면 그게 무슨 의미가 있죠? 이런 식으로 특검 조사 거부하면 여론상으로는 윤 전 대통령에게 유리해지는 게 아니라 더 불리해지거든요.



▷ 정창준 : 그렇죠. 국민의힘 김건희 여사 특검 출석에 대해 공식 입장은 없는데 공천 개입 의혹이나 양평 고속도로 노선 변경 의혹 이런 것들에 대해서는 원내 의원들도 좀 신경 쓰이는 부분이 많을 것 같습니다. 당내 분위기는 어떨까요?



▶ 신지호 : 그렇죠. 그러니까 내란 특검보다도 김건희 특검에 더 신경을 많이 쓰는 것 같아요. 왜냐하면 연루된 의원들이 훨씬 더 많다 보니까 그런 것 같습니다. 뭐 16개 혐의 아닙니까? 그리고 명태균 씨, 건진법사 관련해서 연루된 의원들, 또 양평 고속도로 거기도 또 연루된 의원들이 있고 그러다 보니까 굉장히 곤혹스럽고 난감한 처지죠, 지금 국민의힘은.



▷ 정창준 : 이춘석 의원 얘기 좀 해보겠습니다. 주식 차명 거래 의혹으로 탈당을 했지만 민주당에서 제명을 했습니다. 정청래 대표 빠른 속도입니다. 어떻게 보셨습니까?



▶ 신지호 : 이건 신속한 위기관리라고 보는데 이렇게 안 했으면 집권 초에 크게 흔들릴 수가 있습니다. 그때 왜 이명박 대통령 초기에 무슨 내각 구성하는 데 강부자 내각이다, 강남 땅 부자 그게 굉장히 초기에 이명박 정부를 좀 기우뚱하게 만드는 거였는데 그거의 한 몇 배 이상의 파괴력을 갖고 이재명 정권의 집권 초반에 굉장히 분위기가 지금 좋고 순조롭게 나가고 있는데 굉장히 크게 한번 흔들릴 수 있는 그런 악재였거든요. 그러니까 그걸 좀 빨리 손절하고 리스크 관리에 들어간 거 아닌가 이렇게 봅니다.



▷ 정창준 : 두 가지 문제가 핵심이에요. 보좌진 명의로 차명 거래를 했다. 이 부분은 보좌진 문제가 지금 계속 민주당에서 나오고 있습니다.



▶ 신지호 : 그런데 보좌진의 동의를 얻었을 거 아니에요. 동의를 얻지도 않고 그렇게 했다면 진짜 그건 나쁜 범죄 행위고. 왜냐하면 보좌진의 협조 없이는 그렇게 할 수가 없어요. 본인 인증 뭐 이런 걸 다 해야 되고 비번, 아이디, 패스워드 이런 것도 다 공유해야 되고 그러니까 그런데 그러면 그 보좌관이 흔쾌히 동의를 해서 했겠는가. 어쩔 수 없이 의원이 원하니까 했을 가능성도 저는 굉장히 높다고 보거든요. 그러면 강선우 전 장관 후보자에 이어서 또 다른 갑질이죠, 이것도.



▷ 정창준 : 더 큰 문제가 이해충돌 여부인데 이게 국정기획위 경제2분과장을. 지금은 이제 역임을 한 게 됐죠. AI 관련 정책과 연관된 직무인데 거래 주식이 또 관련 기업들입니다. 그런데 문제가 진짜 이 AI 국가대표를 발표하기 전에 만약에 매입을 했다면 이건 좀 큰 사안이 되는 거죠?



▶ 신지호 : 그렇죠. 그리고 카카오페이는 최근 굉장히 이재명 정권 출범하고 주가가 폭등했는데 이게 대표적인 이재명 정부의 공약 중에 원화 스테이블코인 이거를 빠른 시일 내에 도입하겠다. 최대 수혜주거든요. 근데 그런 것만 골라서 했어요. AI하고 스테이블코인 이것만 골라서 한 건데 저는 이런 식으로 투자 주식 하는 게 이춘석 의원 혼자만 그러겠는가. 민주당이 이거를 이제 이춘석 하나 그냥 꼬리 자르기 식으로 하고 우리는 세게 했다 이렇게 하고 이제 덮고 가려고 하는 것 같아요. 그런데 이참에 소속 의원들 한번 다 들여다봐야 됩니다. 소속 의원들 다 들여다봐야 되고요. 그 정도로 해야지 진정성이 보이는 거죠. 이건 누가 봐도 꼬리 자르기고요. 이게 당에서 제명시킨다지만 민주당 당헌당규 보니까 당무위원회의 의결이 있으면 제명당한 사람도 다시 복당도 되고 그래요, 보니까. 그리고 당에서는 제명됐는데 이재명 대통령이 뭐라 그랬어요? 주식 갖고 장난치는 자들은 다 폐가망신. 그러면 당에서 제명됐을 뿐이지 지금 배지는 달고 있잖아요 뭐 폐가망신 근처도 못 간 거 아니에요. 이런 정도는 국회 윤리위원회에서 중징계를 해야겠죠. 근데 국회 윤리위원회에 민주당이 어떤 자세로 나오는가, 이 이춘석 건과 관련해 갖고. 그게 단순히 꼬리 자르기인지 진정성 있게 뭘 하려는 건지 그 시험대가 되지 않을까 싶습니다.



▷ 정창준 : 국민의힘에서 국정기획위 경제분과 관계자 전원에 대한 이해충돌 주식 거래 전반에 대한 전수조사를 요구했습니다. 또 일각에서 나오는 국회의원 차명 재산 전수조사해야 한다 이 주장에 대해서 송언석 비대위원장도 동의한다 이런 입장을 얘기했어요. 이런 조치 필요한 건가요?



▶ 신지호 : 그때 왜 김남국 의원이 상임위에서 코인 거래하고 그래서 그때 국회의원 전원 코인 보유 현황 다 신고하게 하고 공개도 됐잖아요. 이번에도 그에 준하는 조치가 이루어져야 되는 거 아닌가 싶습니다.



▷ 정창준 : 이춘석 의원이 법제사법위원장이었기 때문에 이제 공석인 법제사법위원장으로 6선의 추미애 의원이 내정됐습니다. 추미애 카드는 어떻게 보십니까?



▶ 신지호 : 이것도 뭐 아주 센 카드를 내민 건데 근데 추미애라고 하는 분의 지나온 과거를 보면 굉장히 민주당 내 강경파인데 결과적으로는 보수에 상당히 보탬이 되는 역할을 했단 말이에요. 보수에 보탬이 되는 역할을.



▷ 정창준 : 역으로?



▶ 신지호 : 네, 그러니까 이번에도 이분이. 그러니까 의외로 기대하는 국민의힘 구성원들도 좀 있습니다.



▷ 정창준 : 좀 다른 결의 말씀을 해 주셨습니다. 오늘 광복절 사면심사위원회가 열릴 예정입니다. 송언석 국민의힘 비대위원장 휴대폰으로 보낸 사면 복권 명단이 노출돼서 비판을 받았었는데 어제 정성호 법무장관을 만났어요. 전달한 특별 사면 명단을 철회한다. 어떤 정치인 사면도 안된다는 입장을 전했습니다. 이 과정은 좀 어떻게 보셨습니까?



▶ 신지호 : 아니, 이거를 보낸 거에 대한 본인의 진솔한 사과가 먼저 선행돼야 되는 거 아닙니까? 마치 무슨 음식 주문했다가 그냥 취소하듯이 그렇게 할 수 있는 문제는 아니잖아요. 이게 있고 나서는 정말 당원들 사이에서 국민의힘 책임당원은 극한 직업인 것 같다. 이 부끄러움을 언제까지 우리가 달고 살아야 되느냐 이런 글들이 많이 올라왔어요. 그러니까 이렇게 정청래 신임 당 대표한테 무시를 넘어서 아예 그냥 존재 자체를 인정도 못 받고 사람 취급도 못 받고 이러고 있는데 비대위원장이 이렇게 뒷거래나 하는 뭘 보여주니까 이건 최소한 당원들과 지지자들에게 진솔한 사과를 먼저 하는 게 도리라고 봅니다.



▷ 정창준 : 문재인 전 대통령이 ‘정치인 사면을 하게 되면 조국 전 대표도 해야 하지 않나.’ 이런 얘기를 했습니다. 조국 전 대표의 사면 가능성은 어떻게 보고 계십니까?



▶ 신지호 : 그러니까 그거 가지고 고민을 이재명 대통령이 할 것 같은데 송언석 비대위원장이 어떻게 보면 판을 깔아준 거 아닌가 싶어서요. 오늘 법무부 사면심사위원회가 있다고 들었는데 그런데 조국 전 대표가 지금 형기 반도...



▷ 정창준 : 안 지났습니다.



▶ 신지호 : 안 지났죠? 작년 12월에.



▷ 정창준 : 2년 중에 2년인데 작년 12월에 수감이 됐으니까.



▶ 신지호 : 그래서 이번에 사면이 되면 굉장히 이례적인 특혜성 사면이다 이렇게 될 것 같습니다.



▷ 정창준 : 이재명 정부 첫 사면, 대통령은 민생 경제 회복 방점을 둔 사면을 지시했었는데 정치인 부분에 대해서 대통령은 어떻게 고민할까요?



▶ 신지호 : 글쎄요. 이 사건이 변수가 될 것 같아요. 송언석 문자 사건이 변수가 되고 뒤늦게나마 국민의힘은 정치인 사면 다 반대한다 이런 입장을 내놨는데 그럼에도 불구하고 정치인 사면을 밀어붙일 경우에 거기에 또 조국의 이름이 들어갈 경우에는 이 사면이 이게 과연. 물론 대통령의 고유 권한이라고 하지만 국민 다수가 납득할 만한 그런 조치겠는가 하는 그 비판 여론은 무시 못할 것 같습니다.



▷ 정창준 : 마지막으로 좀 짧게 여쭤볼게요. 이춘석 의원뿐만 아니라 송언석 국민의힘 비대위원장도 휴대폰 문자 이런 부분들이 계속 공개가 되고 있어요. 이거 의원들 많이 주의할 텐데 이게 왜 자꾸 일어납니까?



▶ 신지호 : 글쎄요. 저도 그거 이해가 안 가요. 그거 뭐 한두 번도 아니고 오래전부터 이것 때문에 큰 사달이 나고 한 적이 많고 요새 보안 필름도 있다 그러는데 왜들 그러는지 그건 뭐 미스터리죠.



▷ 정창준 : 알겠습니다. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 신지호 국민의힘 전 전략부총장과 말씀 나눴습니다. 고맙습니다.



▶ 신지호 : 네, 고맙습니다.



