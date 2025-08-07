골프여행서 성매매 제안 후 협박…수억 뜯어낸 일당 검거

골프 여행지에서 미성년자 성매매를 유도한 뒤 이를 무마하는 대가로 수억 원을 뜯어낸 일당이 구속됐습니다.



경기남부경찰청 광역수사단 국제범죄수사계는 이른바 '셋업 범죄' 조직의 총책 A 씨를 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 등의 혐의로 구속했다고 오늘(7일) 밝혔습니다.



또, 이에 가담한 조직원 11명을 검거해 이 가운데 5명을 구속했습니다.



'셋업 범죄'는 범죄를 저지를 의사가 없는 사람을 범죄자처럼 만드는 행위를 뜻합니다.



A 씨를 비롯한 조직원 6명은 2022년 11월 골프 모임에서 만난 사업가와 친분을 쌓은 뒤 해외 골프 여행을 제안했습니다.



이들은 태국 여행에서 피해자에게 미성년자 성매매를 유도한 뒤, 이를 무마해주겠다며 협박하는 수법으로 2억 4천만 원을 빼앗은 혐의를 받고 있습니다.



또, A 씨를 포함한 다른 조직원 6명은 2023년 10월부터 2024년 4월 사이 국내 골프연습장 등에서 만난 피해자들을 대상으로 범행을 저질렀습니다.



이들은 피해자들과 함께 캄보디아로 골프 여행을 간 뒤, 카지노에서 도박 빚을 지게 해 9억 5천만 원가량을 뜯어냈습니다.



이들은 캄보디아 현지 카지노 관계자까지 섭외해 사기행각을 벌였는데, 일행 중 한 명이 카지노에 인질로 잡혀 있는 것처럼 꾸며 한 번에 6억 8천만 원을 받아내기도 했습니다.



[사진 출처 : 경기남부경찰청 제공]



