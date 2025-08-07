송언석 “조국 사면대상 포함, 사실이면 굉장히 잘못…강력 규탄”

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 조국혁신당 조국 전 대표가 8·15 광복절 특별사면 대상에 포함됐다는 일부 언론 보도와 관련해 “사실이라면 정부가 굉장히 잘못한 것”이라며 “강력하게 규탄한다”고 밝혔습니다.



송 비대위원장은 오늘(7일) 오전 국회에서 기자들과 만나 “8·15 광복절 특사는 민생 사범을 중심으로 국민·통합·화합에 긍정적 영향을 미칠 수 있는 대상이어야 한다”면서 이같이 말했습니다.



송 비대위원장은 “국민적 우려가 크고, 지탄의 대상이었던 조 전 대표를 (사면 대상에) 포함시켰다면 국민과 함께 분노한다”고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!