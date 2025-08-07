930뉴스(강릉)

강원도 내 진드기 채집 개체수 증가…“주의 당부”

입력 2025.08.07 (10:17) 수정 2025.08.07 (15:02)

강원도보건환경연구원은 지난달(7월) 인제군에서 진드기를 채집한 결과, 1,730여 마리가 잡혀 한 달 전보다 4.5배 늘었다고 밝혔습니다.

보건환경연구원은 무더위로 진드기 생육이 활발해지면서 개체 수가 늘어난 것으로 보인다며, '작은소피참진드기'를 매개충으로 감염되는 중증 열성 혈소판 감소 증후군 예방에 주의를 당부했습니다.

올해 강원도 내에서 중증 열성 혈소판 감소 증후군 환자 10명이 발생해, 이 가운데 4명이 숨졌습니다.

김영준 기자

