강원도 내 진드기 채집 개체수 증가…“주의 당부”
입력 2025.08.07 (10:17) 수정 2025.08.07 (15:02)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
강원도보건환경연구원은 지난달(7월) 인제군에서 진드기를 채집한 결과, 1,730여 마리가 잡혀 한 달 전보다 4.5배 늘었다고 밝혔습니다.
보건환경연구원은 무더위로 진드기 생육이 활발해지면서 개체 수가 늘어난 것으로 보인다며, '작은소피참진드기'를 매개충으로 감염되는 중증 열성 혈소판 감소 증후군 예방에 주의를 당부했습니다.
올해 강원도 내에서 중증 열성 혈소판 감소 증후군 환자 10명이 발생해, 이 가운데 4명이 숨졌습니다.
보건환경연구원은 무더위로 진드기 생육이 활발해지면서 개체 수가 늘어난 것으로 보인다며, '작은소피참진드기'를 매개충으로 감염되는 중증 열성 혈소판 감소 증후군 예방에 주의를 당부했습니다.
올해 강원도 내에서 중증 열성 혈소판 감소 증후군 환자 10명이 발생해, 이 가운데 4명이 숨졌습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 강원도 내 진드기 채집 개체수 증가…“주의 당부”
-
- 입력 2025-08-07 10:17:42
- 수정2025-08-07 15:02:03
강원도보건환경연구원은 지난달(7월) 인제군에서 진드기를 채집한 결과, 1,730여 마리가 잡혀 한 달 전보다 4.5배 늘었다고 밝혔습니다.
보건환경연구원은 무더위로 진드기 생육이 활발해지면서 개체 수가 늘어난 것으로 보인다며, '작은소피참진드기'를 매개충으로 감염되는 중증 열성 혈소판 감소 증후군 예방에 주의를 당부했습니다.
올해 강원도 내에서 중증 열성 혈소판 감소 증후군 환자 10명이 발생해, 이 가운데 4명이 숨졌습니다.
보건환경연구원은 무더위로 진드기 생육이 활발해지면서 개체 수가 늘어난 것으로 보인다며, '작은소피참진드기'를 매개충으로 감염되는 중증 열성 혈소판 감소 증후군 예방에 주의를 당부했습니다.
올해 강원도 내에서 중증 열성 혈소판 감소 증후군 환자 10명이 발생해, 이 가운데 4명이 숨졌습니다.
-
-
김영준 기자 yjkim1@kbs.co.kr김영준 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
강릉-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.