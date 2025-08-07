930뉴스(강릉)

‘수수료 7% vs 2%’…강원 ‘공공 배달앱’ 확산 시도, 정착은 난항

입력 2025.08.07 (10:17) 수정 2025.08.07 (10:22)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

[앵커]

강원도에서도 '공공 배달앱'이 확산을 시도하고 있습니다.

높은 수수료를 둘러싸고 일부 소상공인들이 '민간 앱 거부' 운동까지 벌어졌는데요.

그럼에도 공공 배달앱의 정착은 아직 버거워 보입니다.

김보람 기자가 보도합니다.

[리포트]

태백시 도심에 '공공 배달앱' 이용을 권장하는 현수막이 내걸렸습니다.

지역 소상공인들이 직접 제작한 현수막입니다.

지난달(7월) 초에는 지역 카페와 음식점 등 80여 곳이 민간 배달앱 사용 거부 운동을 펼치기도 했습니다.

[황다운/태백 카페 대표 : "배달 수수료에 대한 부담이 커지다 보니깐 시민분들에게 공공 배달앱을 좀 더 사용을 권장하는 차원에서 보이콧(거부)하게 되었습니다."]

민간 배달앱을 쓰면 주문 한 건당 수수료가 6%~7%.

반면 공공 배달앱 수수료는 최대 2% 안팎으로 체감 차이가 큽니다.

[배성진/태백 음식점 대표 : "공공 앱 같은 경우는 수수료가 2%, 1.5% 이런 선으로 형성이 돼 있다 보니깐 고객한테 저희가 조금 더 질 좋은 음식과 많은 서비스를 대접할 수 있는…."]

현재 강릉시와 원주시에서는 '땡겨요', 태백시와 정선군에서는 '먹깨비' 등 공공 배달앱이 각각 운영 중입니다.

일선 자치단체는 상시·명절 할인쿠폰을 지급하며 이용을 적극 독려합니다.

[박설아/태백시 경제정책팀장 : "추석이나 크리스마스에는 또 특별한 이벤트 쿠폰도 지급할 예정이거든요. 그리고 거기에 관련해서 홍보도 저희가 적극적으로 하고 있습니다."]

하지만 단순 지원만으로는 공공 배달앱이 시장에 안착하기는 쉽지 않다는 지적도 나옵니다.

앞서 강원도가 만든 공공 배달앱 '일단시켜'는 이용률 저조 등을 이유로 운영한 지 3년 만에 서비스를 종료하기도 했습니다.

예산 투입을 통한 할인 지원이 일시적 효과에 그친 겁니다.

전국 배달앱 점유율은 여전히 민간 배달앱이 90% 이상을 차지하고 있습니다.

공공 배달앱을 지속적으로 이용할 수 있도록 인식의 전환을 유도하는 전문적인 운용이 필요해 보입니다.

KBS 뉴스 김보람입니다.

촬영기자:최진호

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘수수료 7% vs 2%’…강원 ‘공공 배달앱’ 확산 시도, 정착은 난항
    • 입력 2025-08-07 10:17:48
    • 수정2025-08-07 10:22:23
    930뉴스(강릉)
[앵커]

강원도에서도 '공공 배달앱'이 확산을 시도하고 있습니다.

높은 수수료를 둘러싸고 일부 소상공인들이 '민간 앱 거부' 운동까지 벌어졌는데요.

그럼에도 공공 배달앱의 정착은 아직 버거워 보입니다.

김보람 기자가 보도합니다.

[리포트]

태백시 도심에 '공공 배달앱' 이용을 권장하는 현수막이 내걸렸습니다.

지역 소상공인들이 직접 제작한 현수막입니다.

지난달(7월) 초에는 지역 카페와 음식점 등 80여 곳이 민간 배달앱 사용 거부 운동을 펼치기도 했습니다.

[황다운/태백 카페 대표 : "배달 수수료에 대한 부담이 커지다 보니깐 시민분들에게 공공 배달앱을 좀 더 사용을 권장하는 차원에서 보이콧(거부)하게 되었습니다."]

민간 배달앱을 쓰면 주문 한 건당 수수료가 6%~7%.

반면 공공 배달앱 수수료는 최대 2% 안팎으로 체감 차이가 큽니다.

[배성진/태백 음식점 대표 : "공공 앱 같은 경우는 수수료가 2%, 1.5% 이런 선으로 형성이 돼 있다 보니깐 고객한테 저희가 조금 더 질 좋은 음식과 많은 서비스를 대접할 수 있는…."]

현재 강릉시와 원주시에서는 '땡겨요', 태백시와 정선군에서는 '먹깨비' 등 공공 배달앱이 각각 운영 중입니다.

일선 자치단체는 상시·명절 할인쿠폰을 지급하며 이용을 적극 독려합니다.

[박설아/태백시 경제정책팀장 : "추석이나 크리스마스에는 또 특별한 이벤트 쿠폰도 지급할 예정이거든요. 그리고 거기에 관련해서 홍보도 저희가 적극적으로 하고 있습니다."]

하지만 단순 지원만으로는 공공 배달앱이 시장에 안착하기는 쉽지 않다는 지적도 나옵니다.

앞서 강원도가 만든 공공 배달앱 '일단시켜'는 이용률 저조 등을 이유로 운영한 지 3년 만에 서비스를 종료하기도 했습니다.

예산 투입을 통한 할인 지원이 일시적 효과에 그친 겁니다.

전국 배달앱 점유율은 여전히 민간 배달앱이 90% 이상을 차지하고 있습니다.

공공 배달앱을 지속적으로 이용할 수 있도록 인식의 전환을 유도하는 전문적인 운용이 필요해 보입니다.

KBS 뉴스 김보람입니다.

촬영기자:최진호
김보람
김보람 기자

이 기사가 좋으셨다면

강릉-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 국힘 김문수 안철수 장동혁 조경태, 전대 본선 진출…주진우 탈락

[속보] 국힘 김문수 안철수 장동혁 조경태, 전대 본선 진출…주진우 탈락
윤석열 전 대통령 체포영장 재집행도 무산…이시각 서울구치소

윤석열 전 대통령 체포영장 재집행도 무산…이시각 서울구치소
조국 8.15 사면되나, 대통령실 답변은

조국 8.15 사면되나, 대통령실 답변은
공정위, 미국 하원에 ‘플랫폼법’ 회신…“국내외 기업 차별 없어”

공정위, 미국 하원에 ‘플랫폼법’ 회신…“국내외 기업 차별 없어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.