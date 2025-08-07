‘수수료 7% vs 2%’…강원 ‘공공 배달앱’ 확산 시도, 정착은 난항

동영상 고정 취소

강원도에서도 '공공 배달앱'이 확산을 시도하고 있습니다.



높은 수수료를 둘러싸고 일부 소상공인들이 '민간 앱 거부' 운동까지 벌어졌는데요.



그럼에도 공공 배달앱의 정착은 아직 버거워 보입니다.



김보람 기자가 보도합니다.



[리포트]



태백시 도심에 '공공 배달앱' 이용을 권장하는 현수막이 내걸렸습니다.



지역 소상공인들이 직접 제작한 현수막입니다.



지난달(7월) 초에는 지역 카페와 음식점 등 80여 곳이 민간 배달앱 사용 거부 운동을 펼치기도 했습니다.



[황다운/태백 카페 대표 : "배달 수수료에 대한 부담이 커지다 보니깐 시민분들에게 공공 배달앱을 좀 더 사용을 권장하는 차원에서 보이콧(거부)하게 되었습니다."]



민간 배달앱을 쓰면 주문 한 건당 수수료가 6%~7%.



반면 공공 배달앱 수수료는 최대 2% 안팎으로 체감 차이가 큽니다.



[배성진/태백 음식점 대표 : "공공 앱 같은 경우는 수수료가 2%, 1.5% 이런 선으로 형성이 돼 있다 보니깐 고객한테 저희가 조금 더 질 좋은 음식과 많은 서비스를 대접할 수 있는…."]



현재 강릉시와 원주시에서는 '땡겨요', 태백시와 정선군에서는 '먹깨비' 등 공공 배달앱이 각각 운영 중입니다.



일선 자치단체는 상시·명절 할인쿠폰을 지급하며 이용을 적극 독려합니다.



[박설아/태백시 경제정책팀장 : "추석이나 크리스마스에는 또 특별한 이벤트 쿠폰도 지급할 예정이거든요. 그리고 거기에 관련해서 홍보도 저희가 적극적으로 하고 있습니다."]



하지만 단순 지원만으로는 공공 배달앱이 시장에 안착하기는 쉽지 않다는 지적도 나옵니다.



앞서 강원도가 만든 공공 배달앱 '일단시켜'는 이용률 저조 등을 이유로 운영한 지 3년 만에 서비스를 종료하기도 했습니다.



예산 투입을 통한 할인 지원이 일시적 효과에 그친 겁니다.



전국 배달앱 점유율은 여전히 민간 배달앱이 90% 이상을 차지하고 있습니다.



공공 배달앱을 지속적으로 이용할 수 있도록 인식의 전환을 유도하는 전문적인 운용이 필요해 보입니다.



KBS 뉴스 김보람입니다.



촬영기자:최진호



