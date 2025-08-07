오늘 ‘광복절 특사’ 심사위…조국 등 사면 관심

동영상 고정 취소

이재명 정부 첫 특별사면을 준비하는 법무부 사면심사위원회가 오늘 오후 8.15 광복절 특사 대상자를 심사합니다.



오늘 사면심사위가 추린 사면·복권 '건의' 대상자를 정성호 법무부 장관이 이재명 대통령에게 상신하면 오는 12일 국무회의에서 심의·의결을 거쳐 사면 대상이 최종 확정됩니다.



이번 사면심사위에서는 형기가 1년 이상 남은 조국 전 조국혁신당 대표가 대상자에 오를지와 이 대통령과 같은 사건으로 기소됐던 이화영 전 경기도 평화부지사에 대한 조치도 관심사입니다.



