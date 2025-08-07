강릉시, ‘2025 강릉 윈터 아레나’ 15일 개최
입력 2025.08.07 (10:18) 수정 2025.08.07 (15:03)
강릉시가 동계 스포츠 종목을 무료로 체험하는 '2025 강릉 원터 아레나' 행사를 오는 15일부터 17일까지 사흘간 강릉하키센터에서 개최합니다.
이번 행사에서는 국가대표 선수의 동계 스포츠 강습과 빙판 놀이터, 뮤직스케이트 등 8개 프로그램이 무료로 운영됩니다.
특히, 올해는 방문객의 이동 동선을 고려해 모든 프로그램을 실내에서 진행합니다.
