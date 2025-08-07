강릉시, ‘2025 강릉 윈터 아레나’ 15일 개최

동영상 고정 취소

강릉시가 동계 스포츠 종목을 무료로 체험하는 '2025 강릉 원터 아레나' 행사를 오는 15일부터 17일까지 사흘간 강릉하키센터에서 개최합니다.



이번 행사에서는 국가대표 선수의 동계 스포츠 강습과 빙판 놀이터, 뮤직스케이트 등 8개 프로그램이 무료로 운영됩니다.



특히, 올해는 방문객의 이동 동선을 고려해 모든 프로그램을 실내에서 진행합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!