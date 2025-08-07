정선 가리왕산 케이블카 연장 운영 17일까지 지속

동영상 고정 취소

여름 휴가철에 시행 중인 정선 가리왕산 케이블카의 2시간 연장 운영이 이달(8월) 17일까지 이어집니다.



정선군은 여름 휴가철을 맞아 지난달(7월) 22일부터 가리왕산 케이블카의 하단부인 숙암역 탑승 시간을 기존 오후 4시까지에서 오후 6시까지로 2시간 연장해 운영하고 있습니다.



가리왕산 케이블카의 종착지인 가리왕산 하봉 정상은 해발 1,381미터 높이로, 한여름에도 평균 20도의 기온을 유지하고 뛰어난 풍광을 자랑하고 있습니다.



