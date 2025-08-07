태백시청 홈페이지 시민게시판 폐쇄…일부 시민 반발
입력 2025.08.07 (10:19) 수정 2025.08.07 (15:04)
태백시가 시민 의견을 자유롭게 공유하는 시청 홈페이지의 '시민 게시판'을 폐쇄하자, 일부 시민이 반발하고 있습니다.
태백시는 그제(5일)부터 시청 홈페이지의 시민 게시판을 폐쇄하고, 의견 글 작성자와 시청만 1대 1로 직접 소통하고 다른 이용자는 공람할 수 없는 '시민의 소리' 게시판을 신설 운영하고 있습니다.
태백시는 기존 게시판 의견 글로 법적 분쟁이 일거나 행정 신뢰도 저하 등 부작용이 커 이같이 조치했다고 밝혔지만, 일부 시민은 시 행정에 비판적인 의견을 막으려는 시도라고 반발하고 있습니다.
태백시가 시민 의견을 자유롭게 공유하는 시청 홈페이지의 '시민 게시판'을 폐쇄하자, 일부 시민이 반발하고 있습니다.
