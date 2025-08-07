태백시청 홈페이지 시민게시판 폐쇄…일부 시민 반발

동영상 고정 취소

태백시가 시민 의견을 자유롭게 공유하는 시청 홈페이지의 '시민 게시판'을 폐쇄하자, 일부 시민이 반발하고 있습니다.



태백시는 그제(5일)부터 시청 홈페이지의 시민 게시판을 폐쇄하고, 의견 글 작성자와 시청만 1대 1로 직접 소통하고 다른 이용자는 공람할 수 없는 '시민의 소리' 게시판을 신설 운영하고 있습니다.



태백시는 기존 게시판 의견 글로 법적 분쟁이 일거나 행정 신뢰도 저하 등 부작용이 커 이같이 조치했다고 밝혔지만, 일부 시민은 시 행정에 비판적인 의견을 막으려는 시도라고 반발하고 있습니다.



