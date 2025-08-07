양양군, 복지 바우처 지원 여성 어업인 추가 모집
입력 2025.08.07 (10:19) 수정 2025.08.07 (15:04)
양양군이 여성 어업인의 문화 활동을 돕기 위해 복지 바우처 지원 대상을 추가로 모집합니다.
모집 대상은 올해 상반기에 복지 바우처 지원을 신청하지 않은 양양 지역 여성 어업인 29명입니다.
모집 대상은 올해 상반기에 복지 바우처 지원을 신청하지 않은 양양 지역 여성 어업인 29명입니다.
