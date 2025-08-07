양양군, 복지 바우처 지원 여성 어업인 추가 모집

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

양양군이 여성 어업인의 문화 활동을 돕기 위해 복지 바우처 지원 대상을 추가로 모집합니다.



모집 대상은 올해 상반기에 복지 바우처 지원을 신청하지 않은 양양 지역 여성 어업인 29명입니다.



