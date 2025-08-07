욕설 문자에 화나서 흉기 휘두른 70대 구속 송치

욕설이 담긴 문자 메시지를 보고 화가 나 지인에게 흉기를 휘두른 남성이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌습니다.



서울 중랑경찰서는 지난달 살인미수 혐의로 70대 남성을 검거해, 지난 4일 검찰에 구속 송치했다고 밝혔습니다.



이 남성은 지난달 30일 오후 2시 반쯤 중랑구 상봉동의 한 상가 앞에서 쇠사슬과 흉기로 지인인 60대 남성을 공격한 혐의를 받고 있습니다.



이 남성은 지인이 자신에게 욕설이 담긴 문자 메시지를 보내자 화가 나 범행했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.



피해자는 머리와 목 등을 다쳐 병원에 옮겨졌지만 생명에 지장은 없었습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!