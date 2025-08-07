사회

욕설 문자에 화나서 흉기 휘두른 70대 구속 송치

입력 2025.08.07 (10:21) 수정 2025.08.07 (10:23)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

욕설이 담긴 문자 메시지를 보고 화가 나 지인에게 흉기를 휘두른 남성이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌습니다.

서울 중랑경찰서는 지난달 살인미수 혐의로 70대 남성을 검거해, 지난 4일 검찰에 구속 송치했다고 밝혔습니다.

이 남성은 지난달 30일 오후 2시 반쯤 중랑구 상봉동의 한 상가 앞에서 쇠사슬과 흉기로 지인인 60대 남성을 공격한 혐의를 받고 있습니다.

이 남성은 지인이 자신에게 욕설이 담긴 문자 메시지를 보내자 화가 나 범행했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.

피해자는 머리와 목 등을 다쳐 병원에 옮겨졌지만 생명에 지장은 없었습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 욕설 문자에 화나서 흉기 휘두른 70대 구속 송치
    • 입력 2025-08-07 10:21:56
    • 수정2025-08-07 10:23:06
    사회
욕설이 담긴 문자 메시지를 보고 화가 나 지인에게 흉기를 휘두른 남성이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌습니다.

서울 중랑경찰서는 지난달 살인미수 혐의로 70대 남성을 검거해, 지난 4일 검찰에 구속 송치했다고 밝혔습니다.

이 남성은 지난달 30일 오후 2시 반쯤 중랑구 상봉동의 한 상가 앞에서 쇠사슬과 흉기로 지인인 60대 남성을 공격한 혐의를 받고 있습니다.

이 남성은 지인이 자신에게 욕설이 담긴 문자 메시지를 보내자 화가 나 범행했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.

피해자는 머리와 목 등을 다쳐 병원에 옮겨졌지만 생명에 지장은 없었습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
신수빈
신수빈 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 국힘 김문수 안철수 장동혁 조경태, 전대 본선 진출…주진우 탈락

[속보] 국힘 김문수 안철수 장동혁 조경태, 전대 본선 진출…주진우 탈락
윤석열 전 대통령 체포영장 재집행도 무산…이시각 서울구치소

윤석열 전 대통령 체포영장 재집행도 무산…이시각 서울구치소
조국 8.15 사면되나, 대통령실 답변은

조국 8.15 사면되나, 대통령실 답변은
공정위, 미국 하원에 ‘플랫폼법’ 회신…“국내외 기업 차별 없어”

공정위, 미국 하원에 ‘플랫폼법’ 회신…“국내외 기업 차별 없어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.