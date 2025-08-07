베트남 서기장 10일 방한…이재명 정부 첫 국빈 방문

또 럼 베트남 당 서기장이 이재명 대통령 초청으로 다음 주 한국을 방문합니다.



이는 이재명 정부 들어 첫 해외 정상의 국빈 방한으로, 또 럼 서기장은 베트남 국가 권력 서열 1위입니다.



강유정 대통령실 대변인은 오늘(7일) 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 "또 럼 베트남 당서기장이 이재명 대통령 초청으로 오는 10일부터 13일까지 나흘간 국빈 방한할 예정"이라고 밝혔습니다.



이 대통령은 오는 11일에는 또 럼 서기장과 정상회담 및 국빈만찬을 진행합니다.



강 대변인은 "정치 안보, 교역 투자 분야 외에도 원전, 고속철도, 스마트시티 등 국책 인프라, 과학기술 인재 양성 등 미래 전략 분야에 대해 심도 있게 협의할 예정"이라며 "베트남은 우리의 포괄적전략동반자로서 아세안 내 핵심협력국"이라고 강조했습니다.



그러면서 "국빈 방한을 통해 한-베트남 관계를 더욱 미래지향적이며 호혜적 관계로 발전시키고자 하는 양국의 의지를 확인하고 아세안과의 협력도 한층 강화하는 계기가 될 거로 기대한다"고 말했습니다.



[사진 출처 : 타스=연합뉴스]



