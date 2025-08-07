트럼프 “젤렌스키·푸틴과 회담할 가능성 높아”

동영상 고정 취소

도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나 전쟁 휴전을 위해 러시아, 우크라이나 정상과 만날 것이라고 언급했습니다.



트럼프 대통령은 현지시각 6일 미 백악관에서 취재진의 질문에 조만간 푸틴 러시아 대통령, 젤렌스키 우크라이나 대통령과 회담을 할 가능성이 상당하다고 밝혔습니다.



앞서 트럼프 대통령은 SNS를 통해 스티브 위트코프 특사가 이날 러시아에서 푸틴 대통령을 만난 데 대해 "고도로 생산적"이었다면서 "큰 진전"이 있었다고 밝히기도 했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!