국정위, 춘천 방문…현안 돌파구 마련 시도

동영상 고정 취소

[앵커]



대통령 직속의 국정기획위원회가 어제(6일) 춘천을 방문했습니다.



수열에너지클러스터부터 국제스케이트장까지 다양한 현안 사업들을 살펴봤는데요.



춘천시는 이들의 방문이 제자리걸음만 하고 있는 사업의 해법을 모색할 수 있는 기회가 될 것으로 기대하고 있습니다.



고순정 기자의 보도입니다.



[리포트]



춘천시청입니다.



'국정기획위원회 사회 2분과' 위원들이 방문했습니다.



시청공무원들의 환대를 받습니다.



이어진, 간담회 자리.



[홍창남/국정기획위원회 사회2분과위원장 : "들려주시는 여러 가지 제안들 담아서 국정과제는 마무리됐지만 각 부처에, 국회에 전달하는 역할을 충실히 하겠다."]



춘천시는 그동안 답보 상태에 놓여있던 현안 사업들을 풀어놓습니다.



우선, 국제스케이트장 유치 문젭니다.



한껏 기대에 부풀었던 사업이지만, 대한체육회가 논의 자체를 중단시켜버렸습니다.



접근성과 기반시설 등 여러가지 측면에서 춘천이 최적지라고 주장했습니다.



의암호 호수지방정원도 화두에 올렸습니다.



상수원 규제 등 관련 제도 개선과 사업비 확보가 큰 과젭니다.



인구 30만 도시에 걸맞게 축구전용경기장도 하나쯤은 필요하다는 입장도 전달했습니다.



[육동한/춘천시장 : "시가 필요한 많은 것들을 시간이 많지는 않지만 꼭 충족시켜주실 것을 간절히 부탁드리고자 합니다."]



간담회에 이어, 국정위원들은 다시 소분과로 나눠 지역의 현안 사업장을 찾았습니다.



특히, 수열에너지클러스터 조성사업이 주목을 받았습니다.



사업비 3,400억 원이 투입되는 대형 사업입니다.



하지만, 기업의 외면으로 데이터센터 용지 분양이 두 차례나 무산되며 좀처럼 속도를 내지 못하고 있습니다.



이번 현장 방문에는 춘천시 뿐 아니라, 강원도와 환경부, 수자원공사 등 관계 기관들도 함께 참여해 정부의 관심과 지원을 건의했습니다.



KBS 뉴스 고순정입니다.



촬영기자:김남범



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!