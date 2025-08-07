춘천, 2025년 일자리박람회 참가기업 모집

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

춘천시가 '2025년 일자리 박람회' 참가기업을 모집합니다.



이번 박람회는 다음 달(9월) 19일, 춘천시청에서 열립니다.



참가기업에는 현장 채용 면접 부스가 무료로 제공되며, 채용 대행 업무 지원과 기업 홍보 등 다양한 혜택이 제공됩니다.



참여 신청은 이달(8월) 29일까지, 춘천시 일자리지원센터 방문과 이메일 접수로 이뤄집니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!