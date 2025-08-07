춘천, 2025년 일자리박람회 참가기업 모집
입력 2025.08.07 (10:26) 수정 2025.08.07 (15:37)
춘천시가 '2025년 일자리 박람회' 참가기업을 모집합니다.
이번 박람회는 다음 달(9월) 19일, 춘천시청에서 열립니다.
참가기업에는 현장 채용 면접 부스가 무료로 제공되며, 채용 대행 업무 지원과 기업 홍보 등 다양한 혜택이 제공됩니다.
참여 신청은 이달(8월) 29일까지, 춘천시 일자리지원센터 방문과 이메일 접수로 이뤄집니다.
