양구, 민생회복 소비쿠폰 소비 활성화 추진
입력 2025.08.07 (10:27) 수정 2025.08.07 (15:37)
양구군이 민생회복 소비쿠폰 소비 활성화에 나섭니다.
양구군은 이달부터 올해 10월까지 '민생회복 소비쿠폰 소비촉진 이벤트'를 벌입니다.
이에 따라, 지역화폐를 3개월간 100만 원 이상 결제한 이용자 가운데 24명을 추첨해 상금을 지급합니다.
상금은 최고 50만원부터 최저 10만원까지며, 올해 11월 7일 발표할 예정입니다.
양구군이 민생회복 소비쿠폰 소비 활성화에 나섭니다.
