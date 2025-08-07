평창, 휴양·사무공간 ‘워케이션’ 시설 조성

동영상 고정 취소

평창군이 휴양과 사무 공간을 제공하는 '워케이션' 시설을 잇따라 조성합니다.



평창군은 올해 10월까지 예산 8억여 원을 들여 용평면 계방산 캠핑장에 사무 공간과 숙박시설을 갖춘 워케이션 시설을 구축한다고 밝혔습니다.



또 내년까지 평창군 대화면에 사업비 17억 원을 투자해 기업체가 이용하는 워케이션 시설을 만듭니다.



평창군은 이 시설들을 활성화해 관광객과 정주 인구를 늘릴 계획입니다.



