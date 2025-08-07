평창, 휴양·사무공간 ‘워케이션’ 시설 조성
입력 2025.08.07 (10:28) 수정 2025.08.07 (15:38)
평창군이 휴양과 사무 공간을 제공하는 '워케이션' 시설을 잇따라 조성합니다.
평창군은 올해 10월까지 예산 8억여 원을 들여 용평면 계방산 캠핑장에 사무 공간과 숙박시설을 갖춘 워케이션 시설을 구축한다고 밝혔습니다.
또 내년까지 평창군 대화면에 사업비 17억 원을 투자해 기업체가 이용하는 워케이션 시설을 만듭니다.
평창군은 이 시설들을 활성화해 관광객과 정주 인구를 늘릴 계획입니다.
김영준 기자 yjkim1@kbs.co.kr
