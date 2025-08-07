영월, 상동읍 이끼계곡 자연휴식년제 시행
입력 2025.08.07 (10:28)
영월군이 자연 관광 명소 가운데 하나인 상동읍 이끼계곡의 생태 보전을 위해 자연휴식년제를 시행합니다.
휴식년제 운영 기간은 이달(8월) 15일부터 2027년 8월까지입니다.
휴식년제 운영 기간은 이달(8월) 15일부터 2027년 8월까지입니다.
