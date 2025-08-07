영월, 상동읍 이끼계곡 자연휴식년제 시행

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

영월군이 자연 관광 명소 가운데 하나인 상동읍 이끼계곡의 생태 보전을 위해 자연휴식년제를 시행합니다.



휴식년제 운영 기간은 이달(8월) 15일부터 2027년 8월까지입니다.



