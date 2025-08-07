대통령실, 조국 사면 여부에 “대통령 최종 결심 있어야…국무회의 거쳐 발표”

정치권과 법조계에서 오늘 오후 열리는 법무부 사면심사위원회 8·15 광복절 특별사면 심사 대상에 조국 전 조국혁신당 대표가 포함됐다는 이야기가 나오는 가운데 대통령실은 “사면 대상은 국무회의를 거쳐 공식 발표하게 될 것”이라고 말했습니다.



강유정 대통령실 대변인은 오늘(7일) 브리핑 과정에서 관련 질문을 받고 “2시에 사면위원회가 열리는 거로 알고 있다”며 “사면위원회가 열리고 나서 어떤 사면 대상들이 있는지는 알 수 있을 것”이라고 말했습니다.



이어 “그리고 국무회의를 거쳐서 사면 대상들이 의결되고 난 이후 공식 발표하게 된다”며 “그 과정에는 최종적인 대통령의 사면권 행사에 대한 결심이 있게 되며 그때까진 저희도 최종적으로 알기 어렵다”고 설명했습니다.



강 대변인은 “국무회의 의결과 그 이후 결정 과정을 통해 발표될 즈음 확정된 명단을 알 수 있을 듯하다”고 덧붙였습니다.



오늘 법무부 사면심사위 논의에서 조 전 대표가 사면·복권 건의 대상자로 선정되면 정성호 법무부 장관이 이를 이재명 대통령에게 상신하게 됩니다.



이후 명단은 오는 12일 예정된 국무회의에서 심의·의결을 거쳐 최종 확정됩니다.



정치권에서는 조 전 대표가 심사 대상에 오른 이상 사면·복권 수순을 밟게 될 거란 관측이 나옵니다.



통상 심사 대상 명단은 대통령실이 법무부 검찰국 등과 소통을 거쳐 넘기기 때문에 이 대통령의 의중이 반영돼 있다는 분석이 나옵니다.



한편 문재인 전 대통령이 전날 국민임명식 초청장 전달을 위해 경남 양산 평산마을을 찾은 우상호 정무수석에 조 전 대표의 사면·복권 필요성을 건의한 데 이어 민주당 출신 전직 국회의장단도 이 대통령에게 사면을 요청하는 친서를 보낸 것으로 전해졌습니다.



법무부는 오늘 오후 2시부터 정부과천청사에서 사면심사위를 열어 8·15 광복절 특사 대상자를 심사합니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



