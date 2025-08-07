데이비슨 보낸 롯데, 새 외국인 투수 벨라스케즈 영입

프로야구 롯데 자이언츠가 올 시즌 10승을 거둔 외국인 투수 터커 데이비슨(29)을 방출하고 새 외국인 투수 빈스 벨라스케즈(33)를 영입했습니다.



롯데는 오늘(7일) "우완 투수 벨라스케즈와 잔여 시즌 연봉 33만 달러에 입단 계약했다"고 발표했습니다.



롯데 구단은 "벨라스케즈는 시속 150㎞대 빠른 직구와 슬라이더, 너클 커브, 체인지업 등을 던지는 경험 많은 투수"라며 "특히 우수한 경기 운영 능력 등을 갖춰 팀에 큰 힘이 될 것이라고 판단했다"고 소개했습니다.



2015년 휴스턴 애스트로스에서 빅리그에 데뷔한 벨라스케즈는 통산 38승 51패, 평균자책점 4.88을 기록했고 2018년엔 필라델피아 필리스 소속으로 9승 12패, 평균자책점 4.85의 성적을 냈습니다. 올해엔 클리블랜드 가디언스 산하 마이너리그 트리플A에서 뛰며 18경기 5승 4패, 평균자책점 3.42의 성적을 거뒀습니다.



벨라스케즈는 8일 입국해 등판 일정을 조율할 계획입니다.



어제 부산 사직구장에서 KIA 타이거즈와 홈 경기에서 6이닝 4피안타 3볼넷 4탈삼진 1실점으로 팀 승리를 이끈 데이비슨은 경기 뒤 방출 통보를 받고 롯데 유니폼을 벗게 됐습니다.



데이비슨은 올 시즌 22경기에서 10승 5패, 평균자책점 3.65로 나쁘지 않은 성적을 냈지만, 6월 4경기에서 평균자책점 7.71로 부진했고, 7월 이후에도 매 경기 실점하며 기대 이하 모습을 보였고 결국 방출 결정을 받아들이게 됐습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 롯데 자이언츠 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!